گنگا جمنی تہذیب اور یوگی آدتیہ ناتھ

معروف امریکی محقق ، دانشور ،مورخ اور مصنف جم پاول نے2013ء میں ایک تحقیقی مضمون۔۔۔ How Dictators Come To Power In A Democracy۔۔۔لکھاجسے دنیا بھر میں سراہا گیا ۔اس مضمون کو کئی اخبارات اور جرائد میں چھاپا گیا ۔اس مضمون میں جم پاول نے ہٹلر کی مثال کو سامنے رکھتے ہوئے ثابت کیا کہ کسی جمہوریت میں کیسے آمرانہ اور فاشسٹ سوچ رکھنے والے افراد اقتدار میں آجاتے ہیں۔ اس تحقیقی مضمون میں جم پاول نے ثابت کیا کہ حکمرانوں کی خراب معاشی اور سیاسی پالیسیوں کے باعث انتخابات میں فاشسٹ رجحانات رکھنے والے افراد کامیاب ہو جا تے ہیں۔جب جمہوریت میں رہنے والوں کی اکثریت حالات سے بالکل ما یوس ہو جائے توبعض اوقات ایسے دیوانوں کو اپنی حمایت دے دیتی ہے،جن دیوانوں کو عام صورتِ حال میں بالکل پذیرائی نہیں مل سکتی۔تاریخ کو ایک طرف رکھتے ہوئے اگر حال کی دو ایسی بڑی مثالوں کو دیکھا جائے تو بھارت میں2014ء کے انتخابات میں مودی اور امریکہ میں 2016ء کے انتخابات میں ڈونلڈ ٹرمپ کی کامیابی سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ جم پاول کا تجزیہ درست ہے۔ ان دونوں ممالک میں سیاسی و معاشی صورتِ حال نے مایوسی کو جنم دیا اور انہی مایوس کن حالات میں مودی اور ٹرمپ جیسے دیوانے انتخابات جیتنے میں کامیاب ہو گئے۔اب جم پاول کے اس تجزیئے کی صداقت بھارت کی سب سے بڑی ریاست اُتر پردیش میں بھی درست ہوتی نظر آ رہی ہے۔بھارت کی دیگر 28 ریاستوں کو نکال کر یوپی کو بھارت، امریکہ اور انڈو نیشیا کے بعد دُنیا کی چوتھی بڑی جمہوریت بھی کہا جاتا ہے۔اب دُنیا کی اس چوتھی بڑی جمہوریت اتر پردیش میں بھی جمہوریت کے ہی باعث ایک ایسا شخص اس ریاست کا وزیراعلیٰ بننے میں کامیاب ہو گیا ہے، جس کو دُنیا کا کوئی بھی غیر جانبدار شخص قطعی طور پر ذہنی اعتبار سے ایک متوازن شخص قرار نہیں دے سکتا۔ ٹھاکر اجے سنگھ بشٹ عرف یوگی آدتیہ ناتھ نامی اس شخص کو جاننے کے لئے یہ چند جملے ہی کافی ہیں کہ جو یوگی آدتیہ ناتھ نے مختلف جلسوں اور پروگراموں میں کہے: ’’مسلمانوں کو سزا دینے کی خاطر ان کی عورتوں کو ریپ کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں‘‘۔۔۔’’میں یوپی اور بھارت کو ایک ہندو راشٹر بنانے تک چین نہیں لوں گا‘‘۔۔۔ ’’اگر ایک ہندو لڑکی کو مسلمان بنا کر اس سے شادی کی جائے گی تو ہم ایک سو مسلمان لڑکیوں کو ہندو بنا دیں گے‘‘۔۔۔ ’’اب کوئی جودھا کسی اکبر کے ساتھ نہیں جائے گی‘‘۔۔۔’’مسلمان مشرقی اترپردیش کو بھی پا کستان بنانا چا ہتے ہیں‘‘۔۔۔ ’’یوگا بھگوان کی دین ہے، اِس لئے اس کی مخالفت کرنے والے بھارت چھوڑ دیں‘‘۔۔۔ ’’بھگوان گنیش کی مورتی ہر مسجد میں ہونی چاہئے‘‘۔۔۔ ’’شاہ رخ اور حافظ سعید میں کوئی فرق نہیں، اگر بڑی تعداد میں لوگوں نے شاہ رخ کی فلموں کا با ئیکاٹ کر دیا تو وہ بھی با قی مسلمانوں کی طرح بھارت کے گلی محلوں میں دھکے کھائے گا‘‘ ۔۔۔’’ہندوؤں کے بھارت پر راج کرنے والے مسلمانوں، بہادر شاہ ظفر اور ٹیپو سلطان کی اولادیں آج بھکاریوں کی زندگی گزار رہی ہیں‘‘۔۔۔ ’’مدر ٹریسا انسانی خدمت نہیں، بلکہ بھارت میں عیسائیت پھیلانے کے لئے کام کرتی تھی‘‘۔



یوگی آدتیہ ناتھ نے یہ سب با تیں کسی خفیہ محفل میں نہیں، بلکہ بر سر عام کی ہیں۔ یوگی کی یہ سب با تیں گوگل اور یوٹیوب پر بھی موجود ہیں۔یہ باتیں پڑھ کر یا سُن کر کوئی بھی دانا شخص یہ سوچ سکتا ہے کہ آخر ایسے منفی اور انتہائی متعصب ذہن رکھنے والے شخص کو اتر پردیش جیسی تنوع کی حامل ریاست کا وزیراعلیٰ کیوں بنایا گیا ہے۔اگر اترپردیش کی 90یا 95فیصد آبا دی ہندو ہو تی تو ایسی با توں پر شاید کوئی کان بھی نہ دھرتا، مگر یوپی میں 20فیصد مسلمانوں کے ساتھ ساتھ جین مت، بدھ مت اور عیسائیوں کی بھی قابل ذکر تعداد صدیوں سے رہ رہی ہے۔اترپردیش میں آگرہ تاج محل، لکھنو، فتح پور سیکری، علی گڑھ ،بریلی، دیو بند سمیت کئی علاقوں میں مسلمانوں کی تہذیب اور ثقافت کے ایسے انمٹ نقوش ہیں، جن کا ذکر خود معتدل ہندو بھی بڑے فخر سے کرتے ہیں۔یوپی اور اس کے اطراف کی تہذیب کو ہندو یا مسلم تہذیب کی بجائے گنگا جمنی تہذیب کہا جا تا ہے۔اترپردیش کی اسی اہمیت کی بنا پر بھارت کے سیکولر میڈیا کے ساتھ ساتھ دُنیا بھر کے میڈیا میں بی جے پی اور مودی کے اس فیصلے کو انتہائی حیرت سے دیکھا جا رہا ہے ، جس کے تحت یوگی آدتیہ ناتھ کو اتر پردیش کا وزیراعلیٰ بنا دیا گیا۔اُترپردیش کی انتخابی مہم کے دوران جہاں ایک طرف وزیراعظم مودی ترقی اور خوشحالی کو ہی اپنا بنیادی مقصد قرار دیتے رہے، وہیں انتخابی مہم کے دوران جب مودی نے قبرستان کے ساتھ شمشان کا ذکر کیا اور بی جے پی کی جانب سے ایک بھی مسلم امیدوار کو ٹکٹ نہ دیا تو کئی حلقوں کی جانب سے یہ بات کی جاتی رہی کہ مودی گجرات کی طرح اتر پردیش میں بھی ہندوتوا کا تجربہ کرنا چاہ رہے ہیں۔اب یوگی آدتیہ ناتھ کو وزیراعلیٰ بنانے کے بعد واضح ہو گیا ہے کہ ترقی اور خوشحالی کے الفاظ کے پیچھے مودی کا اصل ایجنڈا یہی ہے کہ یوپی میں ہندو توا کے ایجنڈے کو فروغ دیا جا ئے۔ورنہ اتر پردیش کی ترقی اور خوشحالی کے لئے یوگی آدتیہ ناتھ سے ہزار گنا بہتر کسی ایسے شخص کو یو پی کا وزیر اعلیٰ بنایا جاتا،جو رام مندر اور ہندو راشٹر کے لئے مسلمانوں سے لڑنے کی بجائے غربت، بے روزگاری، لا قانونیت، غنڈہ گردی اور کرپشن سے لڑنے کی بات کرتا۔یوگی آدتیہ ناتھ کا ان سب معاملات پر کوئی تجربہ نہیں ۔یوگی 5مرتبہ گورکھ پورسے لوک سبھا کے ممبر ضرور منتخب ہوئے، مگر لوک سبھا میں یوگی کی زیا دہ تر دلچسپی مذہبی معاملات، جیسے گاؤ رکشا اور مندروں کی حفاظت کے معاملات تک ہی رہی۔



وزیراعلیٰ کے طور پر یو گی کا چناؤ اِس لئے بھی خاصا حیران کن رہا، کیونکہ اس سے پہلے مودی نے جتنی بھی ریاستوں میں بی جے پی کے وزیراعلیٰ چنے اس بات کا خاص خیال رکھا کہ کسی طاقتور شخصیت کو کسی بھی ریاست کا وزیراعلیٰ نہ بنا یا جائے جو کل کو بی جے پی میں مودی کی قیادت کو چیلنج کر سکے۔ مودی نے خود بھی گجرات کے مضبوط وزیراعلیٰ کے طور پر ہی بی جے پی کی پرانی قیادت کو باہر کر کے بی جے پی کی کمان سنبھالی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ مودی نے بی جے پی کی اکثریت والی ریاستوں میں کمزور وزیراعلیٰ ہی چنے۔جیسے گجرات جیسی قدامت پسند ہندو اکثریتی ریاست میں جین مت سے تعلق رکھنے والے ویجہ رو پانی، جھاڑ کھنڈ جیسی قبائلی ریاست میں رگھوبھر داس جیسے تیلی ذات سے تعلق رکھنے والے،جاٹوں کی ریاست ہریانہ میں ایک پنجابی ایم ایل کھٹر، مراٹھیوں کی اکثر یتی ریاست مہاراشٹرا میں ایک برہمن دیوندرا فرٹونویس کو وزیراعلیٰ بنایا گیا۔ ان میں سے کسی بھی ریاست کے وزیر اعلیٰ کی اس ریاست میں اپنے تشخص کی بنا پر حمایت نہیں، مگر یوپی میں یوگی آدتیہ ناتھ کاتعلق ٹھاکروں کے خاندان سے ہے اور ٹھاکر وں کا یوپی کی سیاست میں خود اپنا اہم مقام رہا ہے۔ یوگی آدتیہ ناتھ ’’یووا واہینی‘‘ کے نام سے اپنی ایک الگ تنظیم بھی چلاتے ہیں۔2007ء میں جب دنگا فساد اور فر قہ واریت کو بڑھاوا دینے کے الزام میں یوگی آدتیہ ناتھ کو گر فتار کیا گیا تو اس نے بی جے پی کی قیادت کو یہ طعنے دئیے کہ مشکل وقت میں اس کا ساتھ نہیں دیا گیا۔یہی وجہ ہے کہ 2007ء میںیوپی کے ریاستی انتخابات میں یوگی نے ہندو مہا سبھاکے ٹکٹ پر اپنے حامیوں کو بی جے پی کے خلاف انتخابات بھی لڑ وائے۔ یوگی کی اس آزادانہ حیثیت کے با وجود بی جے پی یوگی کو انتخابات میں پارٹی ٹکٹ دیتی رہی۔اس سب سے واضح ہوتا ہے کہ مودی نے دوسری ریاستوں میں اپنی پالیسی کے بر خلاف یوپی میں یو گی کی صورت میں ایک ایسے شخص کو وزیراعلیٰ بنوایا ، جو بی جے پی کی اکثریت والی ریاستوں کے وزیراعلیٰ کے بر عکس اپنی حمایت کا بھی ایک حلقہ رکھتا ہے۔ تجز یہ نگاروں کی اکثریت کے مطابق مودی نے ایسے شخص کو یوپی کا وزیراعلیٰ بنا کر اپنے مستقبل کے لئے یہ خطرہ اس لئے مول لیا کہ مودی کو معلوم ہے کہ یوپی میں اگر کو ئی شخص ہندو ہو توا ایجنڈے پر عمل کر واسکتا ہے تو وہ یوگی آدتیہ ناتھ ہی ہے۔ یوگی آدتیہ ناتھ یوپی میں ہندوتوا کا ایجنڈا پورا کروا پائے گا یا نہیں، یہ تو آنے والا وقت ہی بتا ئے گا، تا ہم ایک با ت یقینی ہے کہ یوپی جیسی کثیر رنگی ریا ست پر اگر دوسرے تمام رنگوں کو مٹا کر صرف زعفرانی رنگ تھوپنے کی کوشش کی گئی تو اس سے نہ صرف یوپی،بلکہ پورے بھارت میں مذہبی تصادم اور فسادات کے شدید خطرات پیدا ہو جا ئیں گے۔