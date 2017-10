لاطینی زبان کے یہ مشہور الفاظ "Veni, vidi, vici" ، ’’میں آیا، میں نے دیکھا اور میں چھا گیا‘‘ قدیم دنیا کے عظیم انسان،مشہور جرنیل،عہد ساز سیاست دان، تاریخ نویس، مصنف ، زبردست مقرر اور روم کے آمر جولیس سیزر کے ہیں۔مشرقی ترکی کی ریاست پونٹس پر فرناسس کی حکومت تھی۔

سیزر گلاٹیہ (Galatia) کے برف پوش اور خطرناک پہاڑی علاقے کوحیران کن انداز میں عبور کرکے پونٹس کے مغربی جانب پہاڑوں پر واقع مقام زیلہ پہنچ گیا اور اس مضبوط قلعے پر یلغار شروع کی۔

یہ جنگ صرف چار گھنٹے جاری رہی۔رومیوں نے اتنا قتل عام کیا کہ میدان جنگ لاشوں سے بھر گیا۔ قلعے کو نیست و نابود کر دیا گیا۔ مال واسباب لوٹ لیا گیا۔

عورتوں کو غلام بنا لیا گیا۔ اپنے مضبوط حریف پر فقط چار گھنٹے میں مکمل فتح حاصل کرنے اور ایسی برق رفتار کامیابی پر سیزر نے خوشی میں اپنے دوستوں کو اطلاع دیتے ہوئے یہ تاریخی کلمات لکھے جو آج بھی اسی طرح تاریخ کے سینے پر نمایاں ہیں۔

"Veni, vidi, vici"، ’’میں آیا،

مَیں نے دیکھا اور میں چھا گیا‘‘

اکیس صدیاں گزرنے کے باوجود تاریخ دان اس کی خوبیوں اور خامیوں کا تقابل کرنے کے باوجود یہ فیصلہ نہیں کر پائے کہ وہ ایک ہیرو تھا یا ایک ولن۔ اس نے مصر فتح کیا۔ مصر پر اس وقت قلوپطرہ اور اس کے بھائی کی حکومت تھی اور بہن بھائی آپس میں برسرپیکار تھے۔مصر پر قبضے کے ساتھ ساتھ اس نے قلوپطرہ کو محبوبہ کے طور پر اپنا لیا۔درجنوں فلمیں اس کی زندگی پرفلمائی گئیں اور درجنوں ڈرامے اس کی زندگی کے بارے میں لکھے گئے۔

ایک ہی وقت میں وہ انتہائی شفیق اور پیار کرنے والا نظر آتا ہے اور اسی لمحے وہ بے پناہ ظالم اور سفاک دکھائی دیتا ہے۔



اس کی زندگی بھی شاندار تھی اور موت بھی ایسی کہ تاریخ میں انمٹ نقش چھوڑ گئی۔ اس کو چاہنے والے لوگ اسے ہیرو اور ایک انتہائی ذہین شخص سمجھتے تھے۔وہ اپنے سپاہییوں میں بے حد مقبول تھا۔وہ ایسا جرنیل تھا جس کے سپاہی اپنی جانیں ہاتھوں پر لئے اس کے اشارے کے منتظر رہتے اوراس کے کہنے پر ہر طرح کے خطرات سے کھیل جاتے۔اس کے سپاہیوں نے اس کے حکم پر River Rhine کے انتہائی کشادہ پاٹ پر صرف دس دنوں میں ایک بڑا پل بنا کر مخالفوں کو حیران کر دیا۔

اس کے با ہمت سپاہی اس کے اشارے پر دریاؤں کے رخ بدل دیتے تھے۔وہ لوگوں کے بڑے بڑے جرم معاف کر دیتا۔بسا اوقات اپنے دشمنوں سے بھی جیتنے کے بعد بڑی نرم دلی سے پیش آتا،مگر جب سختی سے پیش آتا تو لگتا کہ اس جیسا سفاک اور ظالم روئے زمین پر کوئی دوسرا نہیں۔اس کے مخالف اسے غاصب، انسان دشمن، سفاک اور ظالم قرار دیتے ہیں۔



گال اور اس سے ملحقہ جرمنی کے لوگ رومیوں کے لئے مسلسل درد سر تھے۔ گال انتہائی ظالم اور سفاک جانے جاتے تھے۔ سیزر نے آٹھ سال تک ان سے جنگ کی ۔ ان کے سینکڑوں شہر کھنڈر بنا دئیے۔ لاکھوں مرد، عورتیں اور بچے غلام بنا کر بیچ دئیے۔سیزر خود کہتا ہے کہ اس نے دس لاکھ جسموں سے روحیں نکال دی ہیں۔گال کے جس قلعے کوسیزر نے سب سے آخر میں فتح کیا، اس کے باسیوں کو زندہ رہنے کا حق تو دے دیا گیا مگر ان کے ہاتھ کاٹ دئیے گئے۔

ان لوگوں نے باقی زندگی معذوروں کی طرح گزاری۔وہ کہتا تھا کہ اس نے فقط مصر، فرانس، افریقہ اور ایشیائے کوچک کی چار جنگوں میں بارہ لاکھ دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتارا۔اقتدار کے حصول کے لئے اس نے ایک مشہور جرنیل پوپئی سے اپنی اکلوتی بیٹی کی شادی کر دی اور بعد میں مصر میں پوپئی کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔



سیزر کی پیدائش اپریشن کے ذریعے ہوئی، جس پیدائش کو اس زمانے میں نارمل نہیں سمجھا جاتا تھا ،کیونکہ عام طور پر ایسی صورت میں ماں زندہ نہیں رہتی تھی۔رومن کہادت تھی۔’’جو بچہ ماں کے پیٹ کو پھاڑ کر پیدا ہوتاہے وہ دنیا میں ممتاز مقام حاصل کرتا ہے کیونکہ ماں کی قربانی اسے ایک خصوصی طاقت عطا کرتی ہے‘‘۔ دلچسپ بات یہ کہ اپریشن کے باوجود سیزر کی ماں نہ صرف اگلے پچاس سال تک زندہ رہی،بلکہ اپنے بیٹے کے عروج کی دعائیں بھی مانگتی رہی۔ اس نے اپنی پوتی کی بھی پرورش کی۔



100ق م میں پیدا ہونے والا یہ شخص دنیا کے ہر اہل اقتدار کی طرح خود کو ناقابل تسخیر سمجھتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ کوئی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ لیکن 44 ق م میں وہ اپنے ہی پیاروں کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔سیزر کی اپنی کوئی نرینہ اولاد نہ تھی۔ بروٹس اس کا منہ بولا بیٹا تھا۔

بروٹس کی ماں سے اس کے ناجائز تعلقات تھے۔ بہت سے تاریخ دان کہتے ہیں کہ بروٹس سیزرہی کی ناجائز اولاد تھا، لیکن اس بحث سے قطع نظر بروٹس سیزر کو بہت عزیز تھا۔ وہ ہمہ وقت سیزر کے ساتھ ہوتا۔ اس کے ہر مشورے میں شریک ہوتا۔

اس کی کچن کیبنٹ کا اہم ترین رکن تھا۔مارچ 44ق م میں ایک دن جب سیزر سینٹ کے اجلاس میں شرکت کرنے آیا تو کچھ لوگ خنجر لے کر اس پر اکٹھے حملہ آور ہو گئے۔اور اس پر بیس ضربیں لگائیں۔سیزر نے مقابلے کی کوشش کی مگر بہت زیادہ خون بہنے کی وجہ سے نڈھال ہو کر گر پڑا۔گرتے وقت اس نے بروٹس کو خود پر خنجر کے وار کرتے ہوئے دیکھااور اس پر افسوس کرتے ہوئے یہ آخری الفاظ کہے، ’’Even you my child ‘‘۔اس کے کہے یہ الفاظ آج بھی تاریخ کے سینے پر ثبت ہیں اور جب بھی کوئی اپنا کسی کو دھوکہ دیتا ہے تو ان الفاظ کی باز گشت ضرور محسوس کرتا ہے۔



ڈکٹیٹر ہونے کے باوجود سیزر ایک شاندار شخص تھا۔ اس نے ثابت کیا کہ جمہوریت یا آمریت نہیں ، لیڈروں کی مخلصی اور ایمانداری قوموں کی کایا پلٹتی ہے۔ سیزر نے رومی کیلنڈر کی موسمی تغیر کے حوالے سے غلطیوں کو درست کیا۔ کیلنڈر میں 80 ایام کا اضافہ کیا، جس سے آئندہ سال 365 دِنوں کے شمار ہوئے۔ ہر چار سال بعد ایک دن کا اضافہ کیا۔شہروں میں صاف پانی کی فراہمی اور گندے پانی کے نکاس کا انتظام کیا۔اٹلی اور یونان میں نہری نظام کے منصوبے بنائے۔بڑی بڑی تعمیرات کیں، جس سے لوگوں کو روزگار ملا اور اہل روم کو نئی بہتر جگہوں پر رہنا میسر آیا۔اس کی نافذ کردہ زرعی اصلاحات کی بدولت اسی ہزار سے زائد غریبوں کو زمین الاٹ ہوئی۔

سپاہیوں کی بڑی تعداد کو آبادکاری کے لئے زمینیں دیں۔ بے روزگاری ختم کرنے کے عملی اقدامات کئے۔پارٹیوں اور شادیوں پر اٹھنے والے بے جا اسراف پر پابندی عائد کی۔درآمد کی جانے والی پر تعیش اشیا پر بھاری ٹیکس لگائے۔

اس نے رومن شہریت کو توسیع دے کر اس کا دائرہ کار سپین اور گال تک وسیع کیا۔اس نے روم کو ؑ ظیم ملک اور رومیوں کو ایک زبردست قوم میں بدلا۔روم کے زوال کے بعد پورے یورپ نے سیزر کے طرز حکومت کو آئیڈیل تسلیم کرتے ہوئے اسے اپنایا۔ روم کے لوگوں نے صدیوں تک اس سے پیار کیا۔سیزر کے بارے ہملٹن نے کہا ہے،

’’The greatest man who ever lived was Julius Caesar. ‘‘