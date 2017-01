میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے، اپنے ملک اور اپنے معاشرے کو مختلف قسم کے تعصّبات کا شکار پایا ہے۔ کہیں تعصّب مذہب ومسلک کا ہے تو کہیں زبان و نسل کا، کہیں تعصب ذات برادری کا ہے تو کہیں امیری غریبی کا۔ ایک بڑا تعصب پیشہ وارانہ نوعیت کا بھی ہے۔ ہمارا کلچر جسے ہم ہندوستانی یا جنوبی ایشیا کا کلچر کہتے ہیں، اپنے دامن میں بہت سے پھول سمیٹے ہوئے ہے۔ ان پھولوں کے ساتھ بہت سے کانٹے بھی ہیں۔ صدیوں پرانے جاتی سسٹم میں پیشے کے اعتبار سے لوگوں کو ہمیشہ مختلف خانوں میں بانٹا گیا ہے۔ ہم آج تک اس تقسیم اور تعصب سے نکل نہیں پائے۔ ڈاکٹر امجد پرویز جیسے لوگ قابل احترام اور قابل تعریف ہیں کہ انہوں نے غیر فطری اور غیر انسانی تقسیم کو ماننے سے انکار کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا تعلق گانے بجانے والی فیملی سے نہیں ہے مگر پھر بھی وہ پاکستان کے ایک مقبول گلوکار ہیں۔ ان کا تعلق موسیقی کے کسی گھرانے سے نہیں مگر پھر بھی انہوں نے کلاسیکی موسیقی کی تعلیم استاد غلام شبیر خاں اور استاد غلام جعفر خاں سے حاصل کی اور اب کئی برسوں سے باقاعدہ کلاسیکل موسیقی پرفارم کرتے ہیں۔ وہ پیشے کے اعتبار سے انجینئر ہیں اور اسی شعبے میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کر چکے ہیں وہ لاہور کی ایک پڑھی لکھی خوشحال فیملی سے تعلق رکھتے ہیں۔ درس و تدریس کے علاوہ شعر و ادب سے نہ صرف دلچسپی رکھتے ہیں بلکہ اردو اور انگریزی میں ان موضوعات پر مضامین بھی لکھتے رہتے ہیں۔ ان کا زندگی گزارنے کا ڈھنگ بہت عمدہ ہے۔ وہ ہر روز واک بھی کرتے ہیں اور ریاض بھی۔ شعر و ادب کا مطالعہ بھی کرتے ہیں اور مختلف تعلیمی اداروں میں درس و تدریس کا کام بھی۔ ایک دن میرے گھر تشریف لائے تو کہنے لگے ’’میں اگر گھر سے نکلوں، کام کروں، اپنے آپ کو مصروف رکھوں تو خود کو زیادہ خوش اور زیادہ صحت مند محسوس کرتا ہوں۔ ’’موسیقی سے ان کی وابستگی بڑی گہری اور بڑی پرخلوص ہے۔ وہ فوک، گیت، غزل اور خیال سب اصناف گاتے ہیں اور سب اصناف سے پیار کرتے ہیں۔ یہاں بھی وہ غیر فطری خانہ بندی اور تقسیم کے قائل نظر نہیں آتے۔ پڑھے لکھے آدمی ہونے کے باعث روایتی گلوکار سے کہیں زیادہ زبان ادب اور ثقافت کو جانتے ہیں، وہ ثقافت ، جنوبی ایشیا کی موسیقی کو ایک خاص رنگ عطا کرتی ہے۔ میلوڈی میکرز کے بعد اب انکی ضخیم کتاب میلوڈی سنگرز ہمارے سامنے ہے۔



پہلی کتاب موسیقاروں کے احوال پر مبنی تھی اور یہ کتاب گلوکاروں کے۔ کتاب پڑھیں تو ڈاکٹر صاحب کی موسیقی سے وابستگی اور محنت کا قائل ہونا پڑتا ہے۔ صرف گلوکاروں یا موسیقاروں کے بارے میں معلومات ہی اکٹھی نہیں کی گئیں بلکہ ان پر مضامین کچھ اس انداز سے تحریر کئے گئے ہیں کہ ہر گلوکار ایک دوسرے سے علیحدہ اور ممتاز نظر آتا ہے۔ ہر گلوکار اس پھول کی مانند نظر آتا ہے جو گلدستہ کا ایک حصہ بھی ہے اور اپنی الگ خوشبو کا امین بھی! کتاب میں گلوکاروں پر لکھے گئے مضامین حروف تہجی کے حساب سے ترتیب دئیے گئے ہیں۔ اسی وجہ سے اگر پہلا مضمون آشا بھونسلے پر ہے تو دوسرا بلقیس خانم پر۔ اس ترتیب نے بھی ایک دلچسپ صورتحال پیدا کر دی ہے۔ کتاب ہمیں شعوری یا غیر شعوری طور پر اس چیز کا احساس دلاتی ہے کہ عملی، انتظامی اور سیاسی معاملات کچھ اور ہوتے ہیں اور تہذیبی معاملات کچھ اور۔ ذرا غور فرمائیے قیام پاکستان کے وقت جب دونوں طرف قتل وغارت اور لوٹ مار کا بازار گرم تھا۔ یہی دنگا فساد کرنے والے نور جہاں اور دلیپ کمار کی فلم ’’جنگجو‘‘ یکساں شوق سے دیکھتے تھے اور بار بار محمد رفیع اور نور جہاں کے گانے سنتے تھے۔ یقین مانیے اتنے بھیانک اندھیروں میں بھی فلم ’’جگنو‘‘ واقعی جگنو کا کام کر رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے اس کتاب میں کسی تعصب کا مظاہرہ نہیں کیا۔ کوئی مذہبی یا قومی تعصب نہیں دکھایا۔آشا بھونسلے، انکی گائیکی انکی ذاتی زندگی اور ان کے اہم کام کو اسی محبت اور توجہ سے لکھا ہے جیسا بلقیس خانم اور اس کی گائیکی کو۔ لتاجی کے فن اور ان کی شخصیت کے متعلق ان کا رویہ اتنا ہی محبت و خلوص سے بھرا محسوس ہوتا ہے جتنا میڈم نور جہاں کے بارے میں لکھے مضمون میں۔



میلوڈی میکرز میں ڈاکٹر امجد پرویز ایک تہذیب کو جاننے کے عمل سے گزرتے ہیں وہ تہذیب جسکو گنگا جمنی تہذیب کہا گیا۔ جو اصل میں ہند اسلامی تہذیب ہے۔ جس تہذیب میں مسلمانوں کا بھی اتنا ہی حصہ ہے جتنا ہندوؤں کا۔ اس تہذیب کی نشوونما میں سکھوں، عیسائیوں اور بدھ مت کے ماننے والوں کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ٹیکسلا اور اس کے اردگرد کے علاقے قیام پاکستان سے بہت پہلے بدھ تہذیب کے نمایاں علاقوں میں شامل تھے۔ مضامین کچھ اس انداز سے لکھے ہیں اور ان پر عنوانات کچھ اس طرح سے باندھے گئے ہیں کہ ہر گلوکار کی خاص انفرادیت ابھر کر سامنے آ گئی ہے۔ چند مثالیں دیکھیں۔ Versatile nightingale فریدہ خانم کو ملکہ غزل، لتا منگیشکر کو The Living Legend نور جہاں کو میلوڈی کوئین اور حبیب ولی محمد کو cultured voice کا نام دیا گیا ہے۔ یہی عنوانات ان سب گلوکاروں کو ایک دوسرے سے ممتاز اور منفرد کرتے ہیں اور ان کی علیحدہ شناخت بھی بناتے ہیں۔ مضامین حروف تہجی کے حساب سے ضرور ترتیب دئیے گئے ہیں مگر جو گلوکار جتنا بھاری بھرکم ہے اس پر اتنا ہی زیادہ لکھا گیا ہے۔ بعض مضامین میں ایک مختلف بات بھی دیکھنے کو ملی۔ جن گلوکاروں کو ڈاکٹر صاحب بہت قریب سے جانتے تھے ان پر لکھتے ہوئے ذاتی مشاہدے اور تجربے کو بھی بروئے کار لایا گیا ہے۔ مثال کے طور مہدی حسن پر مضمون کا عنوان باندھا گیا ہے۔ Mehdi Hassan As I Knew him کتاب کے مضامین اپنے اندر ایک خاص انسانی، جذباتی اور نفسیاتی پہلو بھی رکھتے ہیں۔ مصنف نے کئی گلوکاروں کے دکھ سکھ، درد و غم اور ہجر و فراق کے قصے بھی لکھے ہیں۔ میرے خیال میں تخلیقی عمل میں سکھ سے زیادہ دکھ اور خوشی سے زیادہ اداسی فعال ہوتی ہے۔ مِیر نے بھی تو کہا۔



ؔ مجھ کو شاعر نہ کہو میر کہ صاحب میں نے

درد و غم کتنے کئے جمع تو دیوان کیا

آشا بھونسلے محسوس کرتی ہیں کہ ان کی بیٹی کی وفات نے انکو جھنجوڑ کر رکھ دیا تھا۔ سنگیت انہیں زندگی کی طرف واپس لے آیا ہے۔ جگجیت سنگھ اور چترا سنگھ کے بیٹے کی وفات کے بعد چترا کے سُر تو خاموش ہو گئے۔ مگر جگجیت سنگھ کے سُر اور اداس اور درد میں ڈوبے ہوئے محسوس ہونے لگے۔ وہ درد جو ہمارے اندر چھپی انسانیت بیدار کرتا ہے۔



فنکاروں کے کچھ نفسیاتی رجحانات بھی کتاب میں بیان کئے گئے ہیں۔ فریدہ خانم کے بارے میں کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ وہ شاندار کاروں کی شوقین رہی ہیں اور گاڑی خود چلانا (تیز رفتار ڈرائیونگ) اُن کا محبوب مشغلہ رہا ہے۔ ویسے ساڑھیوں اور قیمتی پرفیومز کا شوق بھی میڈم فریدہ کو شروع سے ہی رہا ہے۔ میڈم نور جہاں کے بارے میں تو ہم سب جانتے ہیں کہ بہت جلد رو پڑتی تھیں اور بعض دفعہ تو گھنٹوں روتی رہتی تھیں۔ لتا جی کی آواز کو غور سے سنیے۔ صاف پتا چلتا ہے کہ شخصیت بہت مذہبی بہت روحانی سی ہے!



سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی بہت سی مصروفیات میں ڈاکٹر صاحب اتنی بھاری بھرکم کتاب کیسے لکھ پائے؟کیا یہ صرف انکی محنت کا نتیجہ ہے؟

کیا انکے Self disciplined ہونے کے باعث یہ ممکن ہو سکا ہے؟کیا یہ موسیقی سے دلچسپی کے باعث ہے؟مندرجہ بالا کسی وجہ کو بھی میں اتنی بھرپور اور اچھی کتاب لکھنے کی واحد وجہ قرار نہیں دے سکتا۔ یہ اصل میں دِل کے معاملات ہیں۔

دو عالم سے کرتی ہے بے گانہ دِل کو

عجب چیز ہے لذّتِ آشنائی