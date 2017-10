بھٹو نے کہا: ’’مَیں تاریخ میں زندہ رہنا چاہتا ہوں‘‘

''Look I Want To Live In The History''



یہ الفاظ پاکستان پیپلزپارٹی کے بانی اور سابق وزیراعظم ذوالفقار علی بھٹو کے ہیں جو انہوں نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے گورنر ہاؤس لاہور میں کہے۔ یہ 1972ء کا ذکر ہے،بھٹو اس وقت صدر تھے اور ان کے پاس وزارتِ خارجہ کا بھی قلمدان تھا جو ان کا پسندیدہ تھا، کہ ان کی شہرت و وقار اسی عہدے سے بنا، مَیں اُس وقت روزنامہ ’’مساوات‘‘ میں تھا اور ورکرز یونین کا صدر تھا، میاں اسلم اخبار کے چیف ایگزیکٹو تھے،کارکنوں کے مسائل تھے، انتظامیہ سے بات ہوتی رہی اور طے ہوا کہ چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو سے ملاقات ہو، اور ان سے مطالبات کی بات کی جائے،چنانچہ میاں اسلم ہی کے توسط سے وقت طے ہوا،یونین کا وفد بنا، اس میں الطاف احمد قریشی،مسعود سلمان ، وجاہت ڈار بھی تھے، ملاقات ہوئی تو ابتدائی طور پر ہی بھٹو صاحب نے تمام مطالبات کی منظوری دے دی، اس کے بعد حالات حاضرہ پر بات شروع ہو گئی تو محترم ذوالفقار علی بھٹو نے اخبار کے حوالے سے شکوہ کیا۔ان کا کہنا تھا ’’مَیں نے اگر لوگوں کو ملازمتیں یا روزگار دینا ہوتا تو کوئی مل لگاتا،مَیں نے اگر اخبار نکالا ہے تو اس کا مقصد اپنے نظریئے اور کام کی تشہیر ہے،آپ لوگوں کو اس پر توجہ دینا چاہئے‘‘ میرا جواب تھا کہ ہم پر دباؤ ہے، جو پارٹی کی طرف سے بھی ہے، تو انہوں نے کھل کر کہا آپ کو اجازت ہے، آپ حکومت پر بھی تنقید کر سکتے ہیں،اس سے سدھار ہوتا ہے۔

یہاں انہوں نے بڑی بات بھی کہی اور خود کو بھی اس میں شامل کر لیا کہ ان پر بھی مثبت تنقید ہو سکتی ہے،اس کے بعد ہی انہوں نے یہ تاریخی فقرہ کہا ’’مَیں تاریخ میں زندہ رہنا چاہتا ہوں‘‘ اس گفتگو کے دوران انہوں نے توجہ دلائی کہ میاں ممتاز محمد خان دولتانہ لندن میں بیٹھے دوسرے حضرات سے مل کر کیا کر رہے ہیں،معلوم کریں،پندرہ منٹ کا وقت تھا جو پھیل کر قریباً ایک گھنٹے تک چلا گیا،واپس آ کر الطاف احمد قریشی نے خبر لکھی، جو لندن پلان کے عنوان سے مساوات میں لیڈ کے طور پر چھپی تھی۔



آج یہ سب یوں یاد آیا کہ منگل کو امریکی وزیر خارجہ ٹلرسن اسلام آباد آئے اور ان کے وفاقی حکومت سے مذاکرات ہوئے،حکومت کی طرف سے یہاں ایک نئی روایت بھی رقم کی گئی کہ وزیراعظم شاہد خاقان عباسی کے بائیں طرف چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ بھی بیٹھے تھے، یوں سیاسی اور عسکری قیادت نے ایک ہی وقت میں مذاکرات میں شرکت کی۔ٹلرسن کی آمد سے قبل کئی قسم کی اطلاعات، خبریں اور افواہیں چل رہی تھیں،ان میں امریکی ذرائع ابلاغ کی اطلاعات بھی تھیں کہ امریکی وزیر خارجہ سخت پیغام لے کر آئے ہیں اور ان کے صدر ٹرمپ نے جنوبی ایشیا کے لئے جو پالیسی مرتب کی اس میں پاکستان کی حیثیت کو ’’کم تر‘‘ گردانا ہے، جبکہ پاکستان کے دفتر خارجہ اور حکومت کے موقف میں قومی وقار اور ملکی خود مختاری کی بات کی جا رہی تھی کہ امریکہ کو پاکستان کی قربانیوں کا احساس کرنا اور اعتراف کر کے اچھے رویے کا مظاہرہ کرنا چاہئے کہ ہم دہشت گردی کے خلاف برسر پیکار اور تعاون کے لئے تیار ہیں۔



اِس سلسلے میں جو امر سامنے آیا یہ کہ امریکی سفارت خانے اور پاکستان کی طرف سے ملاقات کے بارے میں جو موقف میڈیا کو دیا گیا اس میں اختلاف ہے، تاہم یہ پھر ثابت ہوتا ہے کہ فریقین کے موقف میں تبدیلی نہیں ہوئی۔

امریکیوں کے اعلامیہ کے مطابق ٹلرسن نے پاکستان کی اہمیت اور دہشت گردی کے خلاف کارکردگی کی تعریف کی اور سراہا،تاہم یہ بھی کہا کہ پاکستان کو اندرون مُلک دہشت گردوں کے خلاف مزید موثر کارروائی کرنا چاہئے،دوسرے معنوں میں ڈو مور ہے اور پاکستان کا اعلامیہ مثبت ہے اور پھر سے کہا گیا کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف مسلسل برسر پیکار ہے، اب یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ اِس ملاقات اور مذاکرات میں کچھ طے بھی پایا یا نہیں،ایسا دونوں طرف کے بیانات سے بھی ظاہر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان کو اپنے موقف کی حقانیت اور سچائی کے لئے اس پر قائم ہی رہنا ہے۔

بہرحال یہ افسوس ناک ہے کہ امریکی رویے میں زیادہ مثبت تبدیلی نظر نہیں آئی اور پھر یہ امریکی تو ایسے ہی ہیں۔اس سلسلے میں جان کیری کی مثال موجود ہے، جنہوں نے پاکستان آ کر ملاقاتیں کیں اور پاکستان کی تعریف کی،لیکن امریکہ واپس جاتے ہی یہ سب بدل گیا اور وہ جان کیری جو پاکستان کے حمایتی گنے جاتے تھے۔انہوں نے بھی پاکستان کے خلاف کارروائی کی حمایت کی اور سینیٹ سے امدادی پروگرام کے خلاف قانون منظور کرانے میں کردار ادا کیا تھا، اب ٹلرسن بھی بھارت گئے ہیں،اسلام آباد آنے سے قبل افغانستان کے صدر سے بھی ملاقات کرکے آئے تھے، ان سے کسی خیر کی توقع نہیں، اس لئے ہمیں خود اپنے لئے راہ متعین کرنا ہو گی اور حالات کے تناظر میں پالیسی مرتب کرنا ہو گی، ایک بات عرض کریں کہ سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری نے تو مشورہ دیا کہ وزیراعظم اور رفقاء کو دھیمے بات کرنا چاہئے دوسرے معنوں میں ’’مت سانس لو اونچا‘‘ والی بات ہے،جبکہ اس کے معنی کچھ اور ہی بنتے ہیں، قومی خود مختاری اور قومی سلامتی کہاں ہے؟



ہمیں بھٹو یاد آئے، بلکہ وہ تو خود برسر اقتدار حضرات کو بھی بار بار یاد آ رہے ہیں کہ سینیٹ میں انتخابی بل کے ترمیمی مسودہ پر بات کرتے ہوئے تو مشاہد اللہ خان بھی تعریف کر گئے،میرے خیال میں اس وقت اگر بھٹو زندہ ہوتے یا پھر کوئی مماثلت والی شخصیت ہی ہوتی تو ڈپلومیسی کی سطح ہی مختلف ہوتی،نازک وقت اور حالات ہیں،ہمیں یہ بات اچھی لگی کہ سیاسی اور عسکری قیادت سے الگ الگ ملاقات نہیں ہوئی اور مشترکہ طور پر مذاکرات کی میز پرآئے،ثابت ہو گیا کہ قومی سلامتی میں ہم سب ایک ہیں۔



مَیں اپنے دورِ رپورٹنگ میں سے دو مثالیں عرض کر دوں،پہلی تو ستمبر1965ء کی ہے۔ ایوب برسر اقتدار تھے ، مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کو دھاندلی سے ہرایا گیا تھا، تمام سیاسی جماعتیں مخالف تھیں، مادر ملت سی او پی (متحدہ حزب اختلاف) کی امیدوار تھیں۔ 6ستمبر 1965ء کو بلکہ5/6 ستمبر کی شب بھارت نے غیر اعلانیہ بین الاقوامی سرحد عبور کر کے پاکستان پر حملہ کر دیا تھا۔اس موقع پر متحدہ حزب اختلاف نے کسی دعوت کے بغیر خود جنرل(ر) ایوب خان سے ملاقات کر کے بھارت کے خلاف جنگ میں اپنے مکمل تعاون کا یقین دلایا تھا۔یوں قومی یکجہتی کی مثال پیدا کی اور پھر جب ذوالفقار علی بھٹو، بھارت کی آنجہانی وزیراعظم اندرا گاندھی سے ملاقات کے لئے شملہ جانے لگے تو پوری کی پوری حزب اختلاف کی ان کے ساتھ ملاقات ہوئی اور سب نے اپنا وزن ذوالفقار علی بھٹو کے پلڑے میں ڈالا اور وہ بھی جاتے وقت نہ صرف یہ تعاون لے کر گئے بلکہ لاہور میں ایک بڑے جلسے سے خطاب کر کے عوامی حمایت بھی حاصل کرتے گئے۔



ان مثالوں سے مراد یہ ہے کہ قومی ابتلا یا ملکی حالات کی روشنی میں قومی یکجہتی اور قومی اتفاق رائے ضروری ہے،امریکہ سے بات چیت سے قبل اگر ایسی کوئی ملاقات ہوتی تو بہت مفید تھی کہ وزیراعظم اپنی ٹیم کو لے کر ٹلرسن کے ساتھ زیادہ اعتماد سے بات کر سکتے تھے،اب بھی بہتر ہو گا کہ وزیراعظم شاہد خاقان عباسی پہل کریں اور پوری حزب اختلاف اور قومی جماعتوں کو بُلا کر ان کے ساتھ بات کریں اور ان کو اعتماد میں لیں،ایسا ضروری ہے کہ مِلی اتحاد کا تاثر قوی ہو۔