پانامہ لیکس کیس کے فیصلے کے بعد

20اپریل کو طویل انتظار کے بعد پانامہ لیکس کیس کا فیصلہ تو سامنے آگیا،مگراس فیصلے کے مطابق نواز شریف اور انکے دونوں بیٹوں پر منی لانڈرنگ کے حوالے سے نیب، ایف آئی اے،اسٹیٹ بینک،ایس ای سی پی، ایم آئی اور آئی ایس آئی پر مشتمل جے آئی ٹی بنائی جا رہی ہے، جسے60دن میں اپنا کام مکمل کر نا ہوگا اور ان 60دنوں میں سیاسی صورت حال مزید کشیدہ ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔یوں پانامہ لیکس پر فیصلہ آنے کے باوجود ہم کہہ سکتے ہیں کہ The Party is Not Overدوسرے الفاظ میں ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے۔ 3/2کے اختلاف کے ساتھ آنے والے اس فیصلے پر کس کی جیت ہوئی اور کس کی ہار؟اس سوال کا یہی جواب دیا جاسکتا ہے کہ یہ ملکی تاریخ کا ایک ایسا فیصلہ ہے کہ جس میں فریقین مٹھائیاں کھا تے دکھائی دیے۔ پانامہ لیکس کے اس فیصلے کے مستقبل پر کیا اثرات سامنے آئیں گے یا جے آئی ٹی60دنوں میں کیسے اپنا کام مکمل کرے گی یہ سب واقعاتی باتیں ہیں۔ بنیادی بات یہی ہے کہ بحیثیت قوم ہم لوگوں نے پانامہ لیکس کے انکشافات کا فائدہ اٹھانے کی بجائے اس معاملے کو مکمل طور پر سیاست کی نذر کر دیااور عدلیہ جیسے سراسر غیر سیاسی ادارے کو بھی اس مسئلے میں دخل دینا پڑا۔پانامہ لیکس کا اصل معاملہ تھا کیا اور ہماری سیاسی جماعتوں ، میڈیا، اینکرز اور تجزیہ نگاروں نے اس انتہائی اہم مسئلے کو کیسے اپنے سیاسی مقاصد کے حصول کے لئے استعمال کر نا شروع کر دیا۔کیا یہ مسئلہ صرف شریف خاندان تک ہی محدود تھا؟



پا نا مہ لیکس دنیا کی ما لیا تی تا ریخ کا سب سے بڑا اسکینڈل کہلایا جس کا حجم2600گیگا با ئٹ تھا ۔’’ٹیکس جسٹس نیٹ ورک ‘‘کی رپورٹ کے مطابق پاکستان سمیت دنیا بھر سے لوٹ مار کر کے آف شور کمپنیو ں میں چھپا ئی گئی رقم 32ہزار ارب ڈالرز سے بھی زیادہ ہے۔ ’’ٹیکس جسٹس نیٹ ورک ‘‘کے ہی مطا بق ملٹی نیشنل کمپنیاں اور سرما یہ دار ہر سال 3.1ہزار ارب ڈالرزکا صرف ٹیکس چو ری کر تے ہیں جبکہ ’’گلو بل فائنیشنل انٹیگریٹی (Global Financial Integrity)کے مطابق ایک ہزار ارب ڈالر ہر سال پاکستان سمیت پسما ندہ ممالک سے نچوڑ کر امیر ممالک اور آف شور کمپنیوں میں منتقل کئے جا تے ہیں۔1990ء سے لے کر2010ء تک کے بیس سال میں ان ممالک کے سرمایہ داروں اور اشرا فیہ کے دیگر حصوں کی لو ٹ ما ر 9.3 ہزارارب ڈالرز سے تجا وز کر چکی تھی جبکہ اس کے بعد کے صرف 6سال میں ہی یہ رقم دوگنا ہو چکی ہے۔یہ تھا پانامہ لیکس کا وہ مختصر عالمی پس منظر جس نے گزشتہ سال اپریل میں عالمی سرمایہ داری نظام کو بے نقاب کر کے رکھ دیا۔



پانا مہ لیکس میں پا کستان کے حکمران خاندان سمیت دیگر کئی سیا ستدانوں ، کاروبا ری حضرات حتیٰ کہ ججوں کا نا م بھی سامنے آیا۔ تاہم پاکستانی اشرافیہ کی جانب سے جا ئز یا نا جا ئز طور پر بنا ئے گئے سرما ئے کو پا کستان سے با ہر رکھنے کی روایت ہر گز نئی نہیں ہے۔2015 کے وسط ہی میں قومی اور بین اقوامی اخبا رات نے انکشاف کیا کہ 2013-2014ء میں دبئی میں رئیل اسٹیٹ یا پر اپرٹی کے شعبوں میں پاکستانیوں کی جانب سے 16ارب درہم(متحدہ عرب امارات کی کرنسی) سے بھی زائد کی سرما یہ کا ری کی گئی ہے۔ ظاہر ہے دبئی کی رئیل اسٹیٹ پر لگا یا گیا یہ پیسہ قطعی طور پر بھی سفید دھن کے زمرے میں نہیں آتا۔معاشی ماہرین کے مطا بق 9/11کے بعد مغربی ممالک اور خاص طور پر امریکہ کے بینکوں میں بھا ری رقوم کی منتقلی اور اخراج پر جا نچ پڑتال کا عمل سخت بنا دیا گیا ہے ایسے میں دنیا بھر سے لو ٹا گیا کالا دھن اس وقت پا نا ما سمیت ویسٹ انڈیز، کیربین کے علاقوں، لکسمبرگ ، سنگا پور، جنو بی افریقہ، ماریشس اور متحدہ عرب امارات(دبئی) جیسے ممالک میں مختلف ناموں کی جعلی یا فرضی کمپنیوں کے نا م پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح سوئزر لینڈ کے ایک سابق وزیر خارجہ میشلائن کالمے رے آن دی ریکارڈ یہ با ت کہہ چکے ہیں کہ سوئز رلینڈ کے بنکوں میں چند پاکستانیوں کی 200ارب ڈالرز سے بھی زائد کی رقم موجود ہے۔سوئس بینک Credit Suisseکے ایک ڈائریکٹر کے مطابق چند پاکستانیوں کے 97ارب ڈالرز تو صرف ان کے بینک Credit Suisseمیں پڑے ہو ئے ہیں،جن اہم سوئس بینکوں میں پا کستانی سرمائے کی مو جودگی یقینی بتا ئی جا تی ہے ان میں HSBCبینک،Credit Suisseبینک،UBS جیسے سوئس بینک قابل ذکر ہیں۔ٖغریب مما لک کی ہی اشرا فیہ کی جانب سے اپنے ممالک کی لوٹ ما ر سے حا صل ہو نے والی دولت کے لئے سوئز رلینڈ کو ایک جنت کا درجہ حا صل رہا ہے جہا ں ٹیکس یا دولت کے حصول کے ذرائع کے حوالے سے کو ئی پوچھ گچھ نہیں رہی، مگر 9/11کے بعد اور خاص طور پر 2009ء کے بعد سے امریکہ اور یو رپین یو نین کی جانب سے سوئز رلینڈ کے بینکوں پر یہ دبا ؤ رہا کہ وہ عالمی ٹیکس انتظامیہ کو خفیہ اکا ؤنٹس تک رسائی کے حصول میں مدد فراہم کریں۔ حتیٰ کہ امریکہ نے سوئز رلینڈ کو یہ دھمکی بھی دی کہ اگر سوئس بینکنگ قوا نین میں تر میم نہ کی گئی تو امریکہ اپنے ہا ں قائم سوئس بینکوں کے لا ئسنس منسوخ کر دے گا۔یوں سوئز رلینڈ نے دبا ؤ میں آکر اپنے بینکنگ سیکٹر کے قوانین میں کسی حد تک ترمیم کیں۔ امریکہ نے سوئزر لینڈ سے اپنے 4,500امیر شہریوں کے بارے میں معلوما ت بھی حاصل کر لیں۔



2010ء میں The Restitution of Illicit Assets Act,2010(RIAA) کا نیا سوئس قا نون سامنے آیا ہے جس کے مطابق اب سوئس حکومت کو ایسی رقم یا اثاثوں کے بارے میں معلومات فراہم کرنے کی اجازت ہو گی جن کوغیر قانونی ذرائع سے حا صل کرکے سوئس بینکوں میں رکھا گیا ہے۔یوں اب اگر پا کستان کی حکومت چاہے تو سوئزر لینڈ کے بینکوں میں پاکستان سے لو ٹی گئی دولت اور اثاثوں کے بارے میں نہ صرف معلومات حا صل کر سکتی ہے بلکہ یہ ثا بت کر کے کہ یہ رقم غیر قا نونی طریقے سے بنا ئی گئی ہے اس رقم کو واپس لینے کے لئے قانونی چا رہ جوئی بھی کر سکتی ہے( اسحق ڈار بھی یہ دعویٰ کر چکے ہیں)، مگر ہما رے حکمران قوم کی لو ٹی ہو ئی دولت واپس لا نے کے لئے ٹھوس اقدامات اٹھائیں گے، ایسا سوچنا بھی پرلے درجے کی حما قت ہو گی۔پا کستان میں کئی سیا سی جما عتوں نے بیرونی ممالک میں پڑے کالے دھن کو واپس لانے کے ایشو کو کئی مرتبہ اپنے انتخا بی وعدوں اور دعوؤں کی زینت بنا یا، مگر اس پر عمل کرنا اس لئے ممکن نہیں کہ اس وقت پاکستان کی شاید ہی کو ئی ایسی سیا سی جماعت ہو جس کی اعلیٰ سطحی قیا دت میں سے کسی نہ کسی کا سرما یہ بیرون ممالک میں نہ پڑاہو۔



پانامہ لیکس کے انکشافات کے بعد اصولی طور پر تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اپوزیشن کی وہ جما عتیں جو ہر روز قوم کی لوٹی ہوئی دولت کو واپس لانے اور کرپشن ختم کرنے کا مطالبہ کر تی ہیں وہ اس عالمی مالیاتی اسکینڈل کو بنیاد بناتے ہوئے پورے ملک میں ایک ایسی تحریک بر پا کرنے کا اعلان کرتیں جس کے تحت یہ مطالبہ کیا جا تا کہ پاکستانی اشرا فیہ کے ہر حصے (سیاستدان، بیوروکریٹس، جج، جنرلز، کاروباری شخصیات اور صحافیوں) کو بیرون ممالک میں رکھے گئے اثاثوں کا جواب دینا ہو گا اور کالا دھن ثابت ہو جانے پر ان اثاثوں کو واپس لا نا ہو گا،مگر بد قسمتی سے ایسی سیاسی جما عتوں نے اس نظام کی خامیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی پوری قوت صرف نواز شریف کو اقتدار سے بے دخل کرنے اور خود اقتدار حاصل کرنے کی کوشش میں ہی صرف کر دی۔ نظام کو تبدیل کئے بغیر کسی فرد کو علامتی سزا دے دینے سے مسئلہ جوں کا توں ہی رہتا ہے ۔جب عاصمہ جیلانی کیس میں یحییٰ خان کو غاصب قرار دیا گیا تو اس وقت کئی تجزیہ نگاروں نے دعویٰ کیا تھا کہ اس فیصلے کے بعد کبھی مارشل لاء نہیں لگے گا۔جب 1977میں ذولفقار علی بھٹو کو مارشل لاء لگا کر اقتدار سے بے دخل کیا گیا تو یہ دعوی ٰ کیا گیا کہ اب مستقبل میں کوئی بھی حکومت انتخابات میں دھا ندلی کر نے کا سوچے گی بھی نہیں۔ جب 1988ء سے 1999ء تک بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کی حکومتوں کو کرپشن کے الزامات پر ختم کیا جا تا تو یہ دعویٰ کیا جا تا کہ اب کوئی حکومت کرپشن نہیں کر ے گی، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ان تما م مثالوں سے ثابت ہو تا ہے کہ افراد اور شخصیات کو علامتی سزائیں دینے سے مسئلہ جوں کا توں ہی رہتا ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہوتی ہے جس نظام کے با عث یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ نظام اپنی جگہ بر قرار رہتا ہے۔افسوس ہم دنیا کے سب سے بڑے مالیاتی اسکینڈل کو بنیاد بنا کر اس نظام کو بدلنے کے لئے کچھ نہ کر سکے جس نظام کی کوکھ سے ہی کرپشن، منی لانڈرنگ، ٹیکس چوری ،لوٹ مار اور اقربا پروی جنم لیتی ہے۔