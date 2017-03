معاشی استحکام کی فصل اُگ آئی

مان لیجئے کہ چڑھتے سورج کو سلام کرنا دنیا کی پرانی عادت ہے۔ کوئی کھاتا پیتا فرد ہو تو رشتہ دار ہی کیا، محلے دار اور واقف کار بھی اس کا تعارف اپنا ’’ماسی دا پتر‘‘ کہہ کر کرواتے ہیں حالات بُرے ہوں تو اپنے بھی پہچاننے سے صاف انکار کر دیتے ہیں اور اگر کوئی برے حال میں مبتلا شخص کا اس کے قریبی رشتہ داروں سے تعارف پوچھ لے تو ٹکا سا جواب ملتا ہے۔ ’’پتا نہیں کون ہے‘‘۔ ہمیں یاد ہے کہ مشرف دور میں امریکہ نے ہمیں اتحادی نہیں ’’ کاما‘‘ رکھا ہوا تھا، افغان جنگ میں ہم خواہ مخواہ تباہ ہو رہے تھے، بم دھماکوں اور خود کش حملوں نے ہمارا ایک ایک شہر لہولہان کیا ہوا تھا اس کے باوجود امریکہ روزانہ ہمیں "Do More" کا درس دیتا تھا، پھر وہ وقت بھی آیا کہ افغان جنگ تمام ہوئی، اسامہ بن لادن مبینہ طور پر مارا گیا۔ امریکہ اپنے اتحادیوں سمیت بوریا بستر لپیٹ کر چلتا بنا اور ہمیں بھول گیا۔ افغانستان میں اب بھی نمک برابر نیٹو فورسز موجود ہیں لیکن انہیں اپنی’’سپلائی‘‘ کے سواہم سے کچھ کام نہیں، افغانستان سے آنے والے خود کش بمبار آج بھی ہمیں نقصان پہنچانے آتے ہیں نیٹو فورسز اور امریکہ کو ان کے آنے جانے سے کسی طرح کا سروکار نہیں، لیکن ہمیں اُس وقت باقاعدہ ’’شاک‘‘ ہُوا کہ جب روزنامہ ’’پاکستان‘‘ کے واشنگٹن سے بیورو چیف اظہر زمان سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی نائب وزیر خارجہ ہمیں بدستور اپنا اتحادی قرار دے رہے تھے اور امن کے لئے پاکستان کی کوششوں کو سراہ بھی رہے تھے، ہم حیرت زدہ تھے کہ امریکہ بہادر کو اب ہماری یاد کیسے آ گئی؟ ہم بار بار عرض کرتے تھے کہ انکل سام جی! دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہم سینکڑوں نہیں ہزاروں فوجی جوانوں، عام شہریوں اور معصوم بچوں کو قربان کر چکے ہیں ہمیں "Do more" کا سبق پڑھانے کی بجائے ہمارے احوال کو سمجھنے کی کوشش کرو، لیکن انکل سام کی طرف سے پھر "Do more" کا ہی حکم آتا تھا، ہماری قربانیوں کا ذکر کبھی اس کی زبان پر آیا نہ ہی افغان جنگ میں ہماری تباہی اور بربادی پر اس کی آنکھیں نم ہوئیں۔



اصل میں سارا کریڈٹ وزیراعظم محمد نوازشریف کے لئے ہے جنہوں نے ایک طرف ملکی معیشت کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر دیا اور دوسری جانب چین،ترکی اور سعودی عرب جیسے ممالک کو اپنا پکا اتحادی اور ہمدرد بنا لیا جس سے مرعوب ہو کر امریکہ کو پھر سے ہماری یاد ستانے لگی اور ہم اسے اب ’’ ماسی کے پتر‘‘ لگنے لگے ہیں۔ نوازشریف کی موجودہ حکومت نے نہ صرف سی پیک منصوبہ کو اعلیٰ انداز میں دنیا کے سامنے ’’ پیش‘‘ کیا بلکہ کامیاب ای سی او سربراہ کانفرنس کروا کر اقوامِ عالم پر ثابت کیا کہ دنیا نہ صرف ہم پر اعتبار کرتی ہے بلکہ ہم سے ہاتھ ملا کر چلنا بھی چاہتی ہے۔ موجودہ حکومت کی یہ اعلیٰ پریزینٹیشن ہی ہے جس کی بدولت 57 ممالک نے سی پیک منصوبہ میں شمولیت کی خواہش ظاہر کی ہے دوسری جانب امریکہ جانتا ہے کہ افواجِ پاکستان کے آپریشن ردالفساد کے کامیاب ہونے اور سی پیک تکمیل پانے کے بعد پاکستان واقعی ایشیا کا ٹائیگر ہوگا اس لئے اسے ابھی سے ’’ ماسی کا پتر‘‘ بنا لیا جائے۔

لیکن ٹھہریئے! امریکہ کی ہمارے ساتھ نئی رشتہ داری پر بات کرنے سے پہلے تھوڑا سا ذکر حسین حقانی کی ’’ ذہانتوں‘‘ کا بھی ہو جائے جنہیں عین اس وقت سی آئی اے ایجنٹوں کی پاکستان آمد پر مضمون لکھنے کی سوجھی جب بین الاقوامی ادارے اپنی سروے رپورٹوں میں بار بار پاکستان کو تیزی سے ترقی کرتا ملک قرار دے رہے تھے، آپریشن ردالفساد تازہ تازہ شروع ہوا تھا اور درجنوں ممالک سی پیک میں شریک ہونے کی خواہش کا اظہار کر چکے تھے۔ جی ہاں! یہی موقع تھا کہ پاکستان کا امیج ایک بار پھر برباد کرنے کی کوشش میں ’’ دھماکہ‘‘ کیا جائے۔سو!دھماکے کے خواہش مندوں نے حسین حقانی سے یہ کروایا۔ اس سے ذرا پہلے 27 فروری کا دن یاد کر لیا جائے تو ایسا ہی ایک خوفناک دھماکہ عمران خان نے کیا۔ یہ وہ دن تھا جب ایران و ترکی کے صدور سمیت ای سی او سربراہ کانفرنس میں شرکت کے لئے کئی ممالک کے سربراہان پاکستان آرہے تھے اور عمران خان پی ایس ایل فائنل پاکستان میں کروانے کو ’’پاگل پن‘‘ قرار دے رہے تھے۔ حالانکہ یہی عمران خان 21 فروری کو اس بات پر زور دے رہے تھے کہ پی ایس ایل فائنل ہر صورت لاہور میں ہونا چاہئے لیکن ای سی او کانفرنس اور کرکٹ فائنل کے موقع پر پاکستان کے امیج پر کاری ضرب لگوانا مقصود تھی۔ سو عمران خان نے ’’ دھماکہ‘‘ کر دیا۔

صاحبو! چھوڑیئے! ہمیں عمران خان یا حسین حقانی کے دھماکوں سے کچھ لینا دینا نہیں ہم بات کر رہے تھے امریکہ بہادر کی جسے کئی سال بعد ہماری یاد پھر سے ستانے لگی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ کل ہم خود امریکہ کے اتحادی ہونے کے دعویدار تھے اور آج امریکہ ہمارا اتحادی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ ’’ الٹی گنگا‘‘ بہنے والی بات ہے، ہاں! البتہ اتنا ضرور کہیں گے کہ میاں نوازشریف اور ان کی چاک و چوبندٹیم نے انہونی کو ہونی کر دکھایا ہے۔ کہاں وہ دن کہ امریکہ سمیت کئی ممالک نے آنکھیں پھیر لیں۔دنیا بھر کے ایئرپورٹوں پر ہمیں تلاشی کے بہانے ذلیل و رسوا کیا جانے لگا اور کہاں یہ دن کہ نہ صرف ہم کامیاب پی ایس ایل کروا چکے ہیں بلکہ تیزی سے مضبوط ہوتی ہماری معیشت دنیا کو نئی حیرتوں میں مبتلا کر رہی ہے۔ سی پیک سے افغان بارڈر مینجمنٹ تک وزیر اعظم نوازشریف کی جھولی بے شمار کامیابیوں سے بھری ہوئی ہے جبکہ کامیاب ردالفساد آپریشن اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ افواج پاکستان اور حکومت پاکستان کا مشترکہ خواب وطن عزیز کو بے مثال ترقی یافتہ اور محفوظ ترین بناتا ہے۔ ہمیں اس جھنجٹ میں نہیں پڑنا کہ حسین حقانی کے آرٹیکل اور مختلف بیانات کے بعد وزارت داخلہ کہاں کہاں متحرک ہے، نہ ہی ہم سابق صدر آصف علی زرداری کے حالیہ بیانات کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں کہ حسین حقانی سے انہیں اب کوئی کام نہیں لینا، ہمیں سروکار ہے تو بس اس بات سے کہ وزیراعظم نوازشریف اور ان کے رفقاء پاک سرزمین پر معاشی استحکام کی فصل اگانے میں کامیاب ہو چکے ہیں اور اس فصل کی سرسز و شاداب لہلاتی ڈالیاں امریکہ سمیت پوری دنیا کو اپنی جانب متوجہ کرنے میں کامیاب ہو چکی ہیں۔ لہٰذا اب وہ دن دور نہیں جب امریکہ سمیت بہت سے ممالک ہمارے دوست ہی نہیں ’’ رشتہ دار‘‘ بننے کی کوششوں میں مصروف ہوں گے اور اس رشتہ داری میں کسی امریکہ یا اس کے اتحادی کی طرف سے کسی بھی قسم کی اونچ نیچ کا پیمانہ نہیں رکھا جا سکے گا۔ ہم برابری کی حیثیت سے کامیابی کا نیا سفر شروع کرنے والے ہیں اور اس سفر میں ہم کسی ملک کے ’’ کامے‘‘ نہیں بلکہ رہبر کے طور آگے آگے چلنے والے ہوں گے۔ یقیناًیہ سب خواب جیسا ہے لیکن کبھی کبھی خواب حقیقت کا روپ دھار کر آنکھوں کے سامنے آ کھڑے ہوتے ہیں اور انسان خوش بختی کے ان خوابوں کی جھلملاتی تعبیروں پر آنکھیں ملتا رہ جاتا ہے، دل نئی ترنگ سے جھوم اٹھتا ہے۔