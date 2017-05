ڈیل ای ایم سی جدت کے نئے سلسلے متعارف کرا رہا ہے

لاہور( پ ر)ڈیل ای ایم سی(Dell EMC) نے رواں ماہ کے اوائل میں لاس ویگاس میں جدتوں کے نئے سلسلے کا اعلان کیا ہے جو انٹرپرائزوں کی ڈیجیٹل تبدیلی کیلئے اہداف کے تعین میں ایک خاص اور معنی خیز کردار ادا کرے گا۔اس سلسلے میں پاکستان میں باضابطہ اعلان مقامی ہوٹل میں کیا گیا جس میں ایشیا کی ابھرتی ہوئی مارکیٹوں کے خطے کے نائب صدر جناب چی وائی چو، ڈیل ای ایم سی کے جنرل منیجر نوید سراج، ڈیل ای ایم سی کے انفرا اسٹرکچر کے ڈائریکٹر نوید خان، سینئر سولیوشن کنسلٹنٹ محمد عاکف اور ڈیل ای ایم سی کے مارکیٹنگ منیجر نے کاروبار کیلئے ڈیجیٹل اور انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ہونے والی تبدیلیوں پر بریفنگ دی۔جہاں تمام ہی کمپنیوں کیلئے اپنی انفارمیشن ٹیکنالوجی کی میراث تبدیل کرنا ضروری ہو گیا ہے، وہیں ڈیجیٹل تبدیلی نے اصل محرک بنتے ہوئے انفارمیشن ٹیکنالوجی میں تبدیلی کو پہلی ترجیح بنا دیا ہے۔ ڈیل ای ایم سی کی جانب سے سند یافتہ انٹرپرائز اسٹریٹیجی گروپ 2017 کی IT Transformation Maturity Curve اسٹڈی سے ظاہر ہوتا ہے کہ سروے کا جواب دینے والے 95 فیصد افراد نے ظاہر کیا کہ ان کی آرگنائزیشن کو ایسے چھوٹے صنعتی گروپ سے پیچھے رہ جانے کا خطرہ درپیش ہے جنہوں نے اپنے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ڈھانچے، پراسیسز اور ڈلیوری کے طریقوں میں تبدیلی کی تاکہ ڈیجیٹل کاروبار بننے کے اپنے مقصد کو حاصل کر سکیں۔

اسی اسٹڈی میں انکشاف کیا گیا تھا کہ تیزی سے ترقی کرتی ڈیجیٹل دنیا میں مسابقت کاحامل رہنے کیلئے دنیا بھر میں اکثر انٹرپرائزوں کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کی تمام تر تبدیلیوں کو مکمل طور پر قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ ان مختلف مانگوں کو پورا کرنے کیلئے ڈیل ای ایم سی ایک جامع اور اپنی طرز کا بہترین پورٹ فولیو فراہم کرتا ہے تاکہ تقریباً ہر شعبے اور صنعت میں انٹرپرائزز کی انوکھی ضروریات کو پورا کیا جا سکے۔انفارمیشن ٹیکنالوجی میں تبدیلی کیلئے مقامی انٹرپرائزز کی مدد کرنے کیلئے پاکستان میں مقامی کاروباروں کیلئے ڈیل ای ایم سی اپنی اعلیٰ معیاری مصنوعات اور سروسز فراہم کر رہا ہے۔اس سلسلے میں متعارف کرائی گئی اہم مصنوعات میں سے ایک نئے ڈیزائن کیے گئے 14جنریشن کے ڈیل ای ایم سی PowerEdge سرورز ہیں جو صارفین کو پرفارمنس کے ایک نئے سطح اور اعلیٰ معیار فراہم کریں گے۔ نئے ڈیل ای ایم سی VMAX 950F کی فلیش انٹرپرائز اسٹوریج اپنے قریب ترین حریف کے مقابلے میں چار گنا تیز کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہے تاکہ دنیا کے مشکل سے مشکل کام کو بھی بخوبی سرانجام دیا جا سکے۔ کمپنی نے ڈیل ای ایم سی کی Unity All-Flash midrange storage کے نئے ماڈلز بھی متعارف کرائے ہیں جن میں چار گنا زیادہ فائل سسٹم محفوظ بنانے، کثافت میں آٹھ گنا اضافہ اور اس کی تنصیب میں دس منٹ لگتے ہیں۔ڈیل ای ایم سی کے جنرل منیجر جناب نوید سراج نے کہا کہ نجی شعبے کی جانب سے چلائی جانے والی دنیا کی سب سے بڑی ٹیکنالوجی کمپنی ڈیل ای ایم سی ہمارے وسیع تر سولیوشنز کے پورٹ فولیو کو موثر طریقے سے تیار کر کے پاکستان میں ہمارے صارفین کی بہترین خدمات کیلئے موجود ہے تاکہ اپنے کاروباری شعبوں میں صارفین کو مزید مسابقتی ہونے میں مدد کر سکیں۔ ملک میں بڑھتی ہوئی معاشی رفتار اور استحکام کی بدولت یہ طے شدہ امر ہے کہ صارفین اپنے انفرا اسٹرکچر میں ضروری تبدیلیوں کا از سرنو جائزہ لیں گے اور ہم پاکستان کی انفارمیشن ٹیکنالوجی کی صنعت میں سب سے زیادہ قابل اعتماد مشیر کا کردار ادا کرنے کیلئے پرعزم ہیں۔ڈیل ای ایم سی کے انفرا اسٹرکچر ڈائریکٹر جناب نوید خان نے کہا کہ کاروبار کے بدلتے ہوئے منظر نامے نے اس چیز کے رجحانات کو یکسر بدل دیا ہے کہ ہمارے آج کل کس طرح کام کرتے ہیں۔ تمام صنعتوں میں ہمارے صارفین جدید ڈیٹا سینٹرز، کلاؤڈ، internet of things اور سافٹ ویئر سے متعین کردہ اسٹوریج سولیوشن میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے تمام روایتی انفرااسٹرکچر کو ترک کر رہے ہیں۔ ڈیل ای ایم سی نے نمایاں مقام بنا لیا ہے تاکہ صارفین کو end to end انفارمیشن ٹیکنالوجی کے حل فراہم کرتا رہے جو انہیں مسابقت برقرار رکھنے اور آمدنی کے طریقوں کو بڑھانے میں بھی مدد گار ہوگا۔