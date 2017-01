پیپلزپارٹی کے اس مرکزی رہنماءنے نوکری کا جھانسہ دے کر باربار میراریپ کیا: پارس عباسی

دادو(ڈیلی پاکستان آن لائن)شوبزسیلبرٹیز کی طرح سیاستدانوں کے سکینڈلز بھی بنتے رہتے ہیں اور ایسے ہی پیپلزپارٹی کے رہنماءشرجیل میمن کا بھی ایک سکینڈل سامنے آگیا ہے ،اندرون سندھ کی ایک نوجوان دوشیرہ پارس عباسی نے الزام لگایاکہ شرجیل میمن نے نوکری کے بہانے ان کو جنسی درندگی کا نشانہ بنایا لیکن اس کے باوجود بھی نوکری نہ مل سکی ۔

تفصیلات کے مطابق سوشل میڈیا دادو کی متاثرہ لڑکی پارس عباسی کی آواز بن گیا اور میرفہدگبول نامی صارف نے اس لڑکی کیساتھ پیش آنیوالے واقعے کے بارے میں بتاتے ہوئے کہاکہ یہ دوشیزہ انصاف کی متلاشی ہے ، یہ لڑکی سیاستدان کی بھینٹ چڑھنے والی لڑکیوں میں سے ایک ہے جبکہ کئی دیگر زندگیوں کو لاحق خطرات کی وجہ سے نہیں بولتی، میڈیا کو بھی متاثرہ لڑکی سے بات کرنی چاہیے ، ہم اکیسویں صدی میں رہ رہے ہیں لیکن ابھی بھی پاکستان میں ایسے واقعات ہوتے ہیں۔

Paras abasi from Dadu approved #sharjeelmemon for job in return no job was given and she was molested and raped..1/2 pic.twitter.com/9MYBs0Dp8s