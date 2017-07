میرے شوہر کے تین دوستوں نے میراریپ کیا اور پھر برہنہ پھینک گئے: بھارتی خاتون پولیس کے پاس پہنچ گئی

نئی دہلی (ڈیلی پاکستان آن لائن) بھارت میں خواتین کی عصمت دری کے واقعات میں روز بروز اضافہ دیکھنے میں آرہاہے اور نئی دہلی کو ’ریپ کپیٹل ‘ بھی گردانا گیا تھا لیکن اب بھارتی ریاست ہریانہ سے ایسی خبرآگئی کہ انسانیت ہی شرمندہ ہوجائے، خاوند کے کہنے پر تین افراد نے خاتون کو جنسی درندگی کا نشانہ بناڈالا اور شدید تشدد کے بعد رات گئے برہنہ حالت میں ایک میڈیکل سٹور کے قریب پھینک گئے ۔

بھارتی ٹی وی چینل ’مررناﺅ‘ کے مطابق ریاست ہریانہ کے علاقہ ’سرسہ‘ میں ہونیوالے گینگ ریپ کے واقعے نے سب کو حیران کردیا کیونکہ اس حرکت میں خاتون کے خاوند اور سسرال کا کردار ہے ، متاثرہ کے خاوند، ساس اور نند سمیت چھ افراد کیخلاف مقدمہ درج کرلیاگیاجبکہ تازہ اطلاعات کے مطابق خاتون کے خاوند کو حراست میں لے لیاگیا۔ متاثرہ خاتون نے بتایاکہ ’میں گھر پر برتن صاف کررہی تھی کہ میرے خاوند کے اشارے پر تین آدمی آئے اور انہوں نے مجھ پر پستول سے حملہ کردیا، میری ساس کے اشارے پر میں پڑوسیوں کے گھر کی طرف بھاگی اور گلی میں بھی چلائی کہ بچاﺅ لیکن کسی نے ایک نہ سنی، پڑوسیوں نے بھی مدد نہیں کی جس کے بعد میں بھاگتی بھاگتی کھیت پہنچی جہاں چھپ گئی لیکن وہ پیچھے آگئے ، باری باری زبردستی کی ، کپڑے پھاڑ دیئے ، تشدد کیا اور دستخط کرانے کی بھی کوشش کی ، بعدمیں آنکھوں پر پٹی باندھ کر سراور کندھوں سے اٹھاکر بہت دور لے گئے ۔

پولیس نے بتایاکہ بھاگتی ہوئی عورت کے پیچھے تینوں لڑکے بھی وہاں پہنچ گئے اور غلط کام کیا، گاڑی میں گھماتے رہے اور رات تقریباًگیارہ بجے ایک میڈیکل سٹور کے قریب برہنہ حالت میں پھینک گئے جس کے بعد نامعلوم شخص نے اسے کمبل دیا اور پھر لائے ۔ اُنہوں نے بتایاکہ فرار تین افراد کی گرفتاری کیلئے کوشاں ہیں اور جنسی بدفعلی کی تصدیق کیلئے میڈیکل کرالیاگیا۔ویڈیو دیکھئے

