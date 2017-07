شیریں مزاری کی بیٹی ایمان مزاری کی لندن میں پارٹی مناتے ہوئے تصاویر سوشل میڈیا پر ’لیک‘ ہو گئیں، دیکھ کر ہر کوئی دنگ رہ گیا کیونکہ۔۔۔

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان تحریک انصاف کی رہنماءشیریں مزاری کی بیٹی ایمان مزاری کی لندن میں پارٹی منانے کے دوران اتاری گئی تصاویر سوشل میڈیا پر ’لیک‘ ہو گئی ہیں جس کے باعث ایک نیا ہنگامہ برپا ہے اور ہر کوئی اپنے اپنے خیالات کا اظہار کر رہا ہے۔

ایمان مزاری ہمیشہ ہی اپنی والدہ شیریں مزاری کے سیاسی شخصیت ہونے کے باعث آن لائن تنازعات کا باعث بنتی رہی ہیں۔ کئی مرتبہ وہ اپنے آزادانہ خیالات کے اظہار پر بھی لوگوں کی تنقید کا نشانہ بنی ہیں اور اس مرتبہ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے کہ یہ تصویر سامنے آنے کے بعد کچھ لوگوں نے انہیں تنقید کا نشانہ بنا ڈالا۔ لیکن کچھ ایسے صارفین بھی ہیں جو ان کی حمایت میں آگے بڑھے اور ان کا دفاع کیا۔

سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر ’میر حاضر‘ نامی ایک صارف نے یہ تصاویر شیئر کرتے ہوئے لکھا ” شیریں مزاری کی بیٹی ایمان حاضر مزاری کی بیٹی لندن میں پارٹی کرتے ہوئے۔ اب یہ مت بولنا کہ ذاتی زندگی میں مت گھسو۔“

یہ تصاویر شیئر کئے جانے کے کچھ ہی دیر بعد تیزی سے وائرل ہونا شروع ہو گئیں اور ہر کسی نے اپنی اپنی ’توفیق‘ کے مطابق خیالات کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔فواد خالد نامی صارف نے لکھا ”انٹرنیٹ پر شیریں مزاری کی بیٹی ایمان مزاری کی تصاویر دیکھیں، وہ تقریباً بے لباس ہیں، یہ ان کی زندگی ہے لیکن ان کے خاندان کی ترجمانی کرتی ہے۔“

دوسری جانب بہت سے لوگوں نے ایمان مزاری کا دفاع کرتے ہوئے ان پر تنقید کرنے والوں پر تنقید کی اور کہا کہ یہ ان کی ذاتی زندگی ہے اور وہ اسے اپنی مرضی سے جینے میں آزاد ہیں۔علی عثمان نامی صارف نے لکھا ”شیریں مزاری کی بیٹی دل و جان سے پارٹی کر رہی ہیں کیونکہ آپ جو چاہیں وہ کرنے کیلئے بالکل آزاد ہیں۔“

Daughter of Shireen Mazari party harder cuz you are free to do anything you want ???? https://t.co/mevfefwzbY

باسط سعید نے اپنی مرضی سے زندگی گزارتے رہنے کی تاکید کرتے ہوئے لکھا ”ایمان مزاری اور ان لاتعداد راتوں کیلئے جو پارٹی کرتے ہوئے گزریں، آپ جو کر رہی ہیں وہ کرتی رہیں۔“

Here is to Imaan Mazari and the countless nights she would spend partying. Keep on rocking the dance floor.