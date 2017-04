دنیا کا مہنگا ترین اور انوکھا ترین کلینک جہاں پر اس شرمناک ترین بیماری میں مبتلا نوجوانوں کا علاج کیا جاتا ہے

ایمسٹرڈیم (نیوز ڈیسک) نیدرلینڈز کے دارالحکومت سے 90منٹ کی دوری پر جنوب میں ہل وارن بیک کا قصبہ واقعہ ہے، جہاں ایک خصوصی مرکز میں سینکڑوں برطانوی لڑکیوں کی ایک ایسی بیماری کا علاج کیا جا رہا ہے کہ جس کا ذکر شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنا ہو۔ یہاںمقیم نوعمر لڑکیوں کو روزانہ گھنٹوں ورزشیں کروائی جاتی ہیں، مخصوص قسم کی خوراک دی جاتی ہے اور ان کے موبائل فون استعمال کرنے پر مکمل پابندی ہے، جو دراصل ان کی بیماری کی اصل وجہ ہے۔ یہ وہ نوعمر لڑکیاں ہیں جو موبائل فون پر اپنی برہنہ تصاویر بھیجنے کی لت میں مبتلا ہوچکی ہیں اور اس مرکز میں ان کا نفسیاتی علاج کیا جارہا ہے۔

میل آن سنڈے کا کہنا ہے کہ برطانوی والدین اس طرح کے ایک کورس کے لئے 70 ہزار پاﺅنڈ (تقریباً 1کروڑ پاکستانی روپے) تک خرچ کررہے ہیں کیونکہ ان کی بیٹیاں موبائل فون اور انٹرنیٹ کے ذریعے اپنی برہنہ تصاویر بھیجنے کی لت میں اس قدر مبتلا ہوچکی ہیں کہ کسی طرح بھی اسے چھوڑنے پر تیار نہیں ہیں۔ یس وی کین یوتھ کلینک (Yes We Can Youth Clinic) ایسے درجنوں مراکز میں سے ایک ہے جو اپنی فحش تصاویر دوسروں کو بھیجنے عادی نوعمر افراد کو سدھارنے کی خدمات فراہم کررہے ہیں۔

یہ نوعمر لڑکیاں اپنی قابل اعتراض تصاویر بھیجنے کے بعد اکثر انتہائی افسوسناک نتائج کا سامنا کرتی ہیں۔ انہیں شدید پریشانی اور ڈپریشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور حتیٰ کہ یہ خود کشی کے بارے میں بھی سوچنے لگتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ برطانوی والدین کی ایک بڑی تعداد اپنی بیٹیوں کو اصلاحی مراکز میں بھیج رہی ہے۔



مرکز کے بانی جان ولم پوٹ کہتے ہیں کہ اس بیماری کو عرف عام میں سیکسٹنگ (Sexing) کہا جاتا ہے اور اکثر نوعمر افراد اسے موج مستی کا حصہ سمجھتے ہیں، لیکن اس کے نتائج کسی بھی اور قسم نشے سے کم خطرناک نہیں ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ والدین کو اپنے نوعمر بچوں کے ساتھ قریبی اور دوستانہ تعلق رکھنا چاہیے اور ان کی آن لائن سرگرمیوں سے آگاہ رہنا چاہئیے تا کہ بچے اس خطرناک شوق کی جانب مائل نہ ہوں۔