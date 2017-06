پشاور میں رمضان المبارک میں سکھ نے روزہ دار مسلمانوں کیلئے ایسا شاندار کام کر دیا کہ جان کر آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا

پشاور(ڈیلی پاکستان آن لائن) رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ داروں کا روزہ افطار کرانا اجر و ثواب کا باعث ہوتا ہے، ہر فرد روزہ افطار کرانے کے لئے بڑ ھ چڑھ کر اہتما م کرنے کی کوشش کرتا ہے۔پاکستان سمیت دنیا بھر میں افطار کے لئے بہترین انتظامات کیا جاتا ہے لیکن افطاری کا اہتمام کرنے میں پاکستانی سب سے اول ہی رہتے ہیں ۔ رمضان المبارک میں افطاری کا اہتمام مسلمان کرتے ہیں لیکن پشاور کے باسی ایک سکھ نے رمضان المبارک میں شاندا ر کارنامہ انجام دے کر بین المذاہب ہم آہنگی کی ایک شاندار مثال قائم کردی ہے جبکہ پاکستان کو اقلیتوں کے حوالے سے خطرناک ملک قرار دینے والوں کی زبانیں بھی بند کردی ہیں۔

تفصیلات کے مطابق پشاور کے رہائشی سکھ شہری نے رمضان المبارک کے دوران شہر میں دودھ کی سبیل لگا لی ہے،جس سے وہ روزانہ مسلمانوں کو روزہ افطاری کے لئے دودھ فراہم کرتا ہے، اس کی سبیل سے بلا رنگ و نسل ہر مسلمان افطاری کے وقت آکر مفت دودھ حاصل کرسکتا ہے، پشاور کے شہریوں نے اس سکھ کے اقدام کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ اس عمل سے پاکستانیوں کے دلوں میںا قلیتوں کے احترام اور وقار میں اضافہ ہوا ہے، سکھ کمیونٹی نے بھی پاکستانی شہری کے اس اقدام کو شاندار قرار دیتے ہوئے بین المذاہب ہم آہنگی اور پاکستان سے محبتوں کی علامت قرار دیا ہے۔ سکھ شہری کی جانب سے لگائی گئی سبیل پر شہریوں کا ہجوم رہا ، بعض نواجون کجھوریں اور افطاری کا سامان لے کر اس کے پاس آگئے اور انہوں نے اپنے افطار میں اسے شریک کیا۔

This picture depicts #inter_faith_harmony in #Pakistan: #Sikhs distributing milk to people fasting in #Peshawar#Peaceful_coexistence pic.twitter.com/aBVl6ITriZ