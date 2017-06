شادی کی تقریب میں دلہن لہنگے کی بجائے نیکر پہن کر آگئی،ایسا کیوں کیا اور پھر انٹرنیٹ صارفین نے اسکا کیا حال کیا؟ جان کر آپ کی بھی ہنسی نہ رکے گی

ممبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن)شادی ایک ایسا موقع ہے جس کیلئے دولہا اور دلہن بڑے شوق سے تیاریاں کرتے ہیں اور دلہن اپنے اس دن کو یاد گار بنانے کیلئے مہنگے سے مہنگا اور خوبصورت جوڑا پہننے کو ترجیح دیتی ہے ۔

مگر ایک دلہن نے اپنی ہی شادی کو نیا رنگ دینے کیلئے اور اسے یادگار بنانےکیلئے شادی کا جوڑا تو پہنا مگر وہ لہنگا پہننا ہی ’بھول‘ گئی اور لہنگے کی بجائے نیکر پہن کر آگئی جس کی تصاویر سامنے آنے کے بعد سوشل میڈیا پر ایک طوفان برپا ہوگیا اور انٹرنیٹ صارفین کی جانب سے طرح طرح کے مذاق کئے گئے اور ایسے ایسے کمنٹ کئے گئے کہ پڑھ کر کوئی بھی اپنی ہنسی نہ روک پائے۔

خبر رساں ادارے’مینگو باز‘ کی رپورٹ کے مطابق دلہن جب شادی کیلئے آئی تو وہ اپنا لہنگا گھر پر ہی چھوڑ آئی اور صرف دوپٹہ اور چولی پہن کر تقریب میں شریک ہوگئی اور لہنگا پہننے کی بجائے نیکر پہن کر آگئی اور اپنے دولہا کے ساتھ تصاویر بنوائی جس میں دونوں کے چہروں پر خوشی واضح طور پر دکھائی دے رہی ہے۔

لہنگے کے بغیر دلہن کی تصاویر سوشل میڈیا پر آنے کے بعد وائرل ہوگئیں اورلوگ ان کو دیکھ کر دم بخود رہ گئے اور طرح طرح کے کمنٹس دینا شروع کردیئے۔

ایک ٹوئٹر صارف کی جانب سے کہا گیا کہ’ ’ایسا اس وقت ہوتا ہے جب درزی آپ کا لہنگا وقت پر نہ دے“۔

ساگر نامی صارف کا کہنا تھا کہ’ ’جب آپ کا لہنگا مسٹر انڈیا نے سلائی کیا ہو“۔

When your Lehenga is stitched by Mr. India. pic.twitter.com/Oae2NyIuf3 — SAGAR (@sagarcasm) May 30, 2017

سواٹ کیٹ نامی خاتون نے کہا کہ ”جب آپ نے شادی کا لہنگا کچھ گھنٹوں کیلئے کرائے پر لیا ہو مگر آپ کے فوٹوگرافر کو آنے میں دیر ہوجائے“۔

Wen you rented wedding lehenga for a few hours but the photographer came late pic.twitter.com/QutETFIpeq — Swatkat (@swatic12) May 31, 2017

کچھ صارفین نے تو دلہن کے اس حلیہ کو بالی ووڈ اداکار رنویر سنگھ کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے کہا گیا کہ یہ تب ہوتا ہے جب رنویر سنگھ نے آپ کا لہنگا چوری کرکے پہن لیا ہو۔

آنٹی بھاروی نامی ٹوئٹر اکاﺅنٹ کی جانب سے کہا گیا کہ ”جب آپ رنویر سنگھ کو اپنی شادی میں آنے کی دعوت دیتے ہیں“۔

When u invite Ranveer singh to ur Wedding. ????????????????????????#LahangaChor pic.twitter.com/3gcV3ssWVd — Aunty Bharwi ❎ (@auntybharvi) May 30, 2017

ایک صارف نے کہا کہ ”جب آپ صر ف پاسپورٹ سائز کی تصویر کیلئے تیار ہوئے ہوں“۔

When u get ready for passport size photograph only. pic.twitter.com/009ZdincLK — Kuptaan ???????? (@Kuptaan) May 31, 2017

ایک صارف نے تو دلہن کی بغیر لہنگے میں ویڈیو بھی شیئر کردی