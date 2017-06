کیا عمران خان نے بول ٹی وی جوائن کر لیا؟ اصل حقیقت سامنے آ گئی

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) چیئرمین عمران خان کی جانب سے بول ٹی وی کو جوائن کرنے کی خبر گزشتہ روز سے گردش کر رہی اور پروگرام کا ایک پرومو بھی جاری کیا گیا ہے جس کے مطابق عمران خان سیاسی پروگرام کرنے جا رہے ہیں تاہم پی ٹی آئی نے ان تمام خبروں کی تردید کر دی ہے۔

پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان فواد چوہدری نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ”ٹوئٹر“ پر جاری پیغام میں ان خبروں کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ ”چیئرمین عمران خان کی جانب سے بول نیٹ ورک جوائن کرنے اور پروگرام شروع کرنے سے متعلق سوشل میڈیا پر چلائی جانے والی مہم میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ انہوں نے معمول کے مطابق مذکورہ پروگرام کیلئے ایک انٹرویو ریکارڈ کروایا ہے۔“

The SM Campaign that @ImranKhanPTI ll be doing prog on #BolNetwork is untrue he has recorded one routine interview with said network #PTI