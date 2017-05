خبردار! انٹرنیٹ پر نیا فراڈ جس کا گزشتہ روز چند گھنٹوں میں ہی ہزاروں افراد نشانہ بن گئے، اگر آپ کو بھی یہ ای میل موصول ہو تو کبھی غلطی سے بھی نہ کھولیں ورنہ۔۔۔

نیویارک(مانیٹرنگ ڈیسک) انٹرنیٹ پر فراڈ اور ہیکنگ کی واردات کوئی نئی بات نہیں مگر ہیکرز ہر بارصارفین پر حملہ آور ہونے کا ایک نیا طریقہ ضرور ایجاد کرتے ہیں۔ اب ہیکرز نے جی میل کے صارفین کو بے وقوف بنا کر ان کی انتہائی ذاتی معلومات چوری کرنے کا ایک نیا طریقہ وضع کر لیا ہے اور گزشتہ چند گھنٹوں میں ہزاروں افراد ان کا نشانہ بن گئے ہیں۔ لاس اینجلس ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق ہیکرز اس نئے طریقے کے تحت صارفین کو ایک ای میل بھیج رہے ہیں جس میں ایک فقرہ لکھا ہوتا ہے کہ ’فلاں نے آپ کو مندرجہ ذیل دستاویز دیکھنے کی دعوت دی ہے‘ (... has invited you to view the following document)

انٹرنیٹ پر وہ ایک کام جو قریباً ہر پاکستانی کرتاہے، اب اس کیلئے لوگوں کو جیل بھیجا جائے گا

اس فقرے کے نیچے گوگل ڈوکس کا نیلے رنگ کا بٹن بنا ہوتا ہے جس پر Open in Docsلکھا ہوتا ہے۔ جونہی صارف اس بٹن پر کلک کرتا ہے اس کا جی میل اکاﺅنٹ اور اس میں محفوظ تمام ڈیٹا تک ہیکرز کو رسائی حاصل ہو جاتی ہے۔ ذہن میں رکھیں کہ یہ ای میل آپ کو آپ ہی کے کسی دوست کے اکاﺅنٹ سے آئے گی کیونکہ جو اکاﺅنٹ ہیکرز کے ہتھے چڑھ جاتا ہے وہ اس سے اسی اکاﺅنٹ میں محفوظ ای میل اکاﺅنٹس کو یہ ای میل بھیجتے ہیں۔ صارف سمجھتے ہیں کہ ان کے دوست نے انہیں کوئی دستاویز بھیجی ہے چنانچہ وہ بھی اس بٹن پر کلک کر دیتے ہیں اور یوں یہ دائرہ پھیلتا چلا جارہا ہے۔ آپ کو بھی ایسی ای میل موصول ہو تو فوراً سے بیشتر اسے ڈیلیٹ کر دیں اور اپنے دوستوں کو بھی اس سے آگاہ کریں۔