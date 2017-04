”میرے 20سالہ بھائی کو اس کی گرل فرینڈ نے چھوڑنے کے بعد ۔۔۔“ ایساسچا واقعہ کہ جان کرآپ بھی دنگ رہ جائیں گے

سڈنی(نیوزڈیسک) اکثر کہاجاتا ہے کہ مردوعورت کے تعلق میں خواتین نشانہ بنتی ہیں اور ہمیشہ خواتین کی طرف دنیا کی ہمدردی ہوتی ہے۔لیکن اب مردوں کی ایسی کمیونٹی مشہور ہورہی ہے جس کا خیال ہے کہ ایسے تعلق میں مرد نشانہ بنتے ہیں۔ Men Going Their Own WayیاMGTOW نامی یہ کمیونٹی مردوں کے حقوق کے لئے بنائی گئی ہے اور یہ تیزی سے مردوں میں شہرت حاصل کررہی ہے۔ اس کمیونٹی میں مرد مختلف طرح کے مسائل پر بات کتے ہیں جن میں بتایا جاتا ہے کہ کس طرح مرد کسی تعلق میں نقصان اٹھاتے ہیں اور خواتین موٹی کیوں ہورہی ہیں۔

ڈیلی میل کی رپورٹ کے مطابق آسٹریلوی ٹین ایج کے لوگ اس کمیونٹی کو بخوشی جوائن کررہے ہیں۔ ایسے مردوںکا خیال ہے کہ خواتین کے حقوق کی آڑ میں ان کے حقوق بہت بری طرح متاثر ہورہے ہیں۔ایک 15سالہ آسٹریلوی نوجوان ٹام کا کہنا ہے کہ ضروری نہیں کہ تمام خواتین کی مردوں کے لئے خطرناک ہوں تاہم ایسی خواتین کی کمی بھی نہیں جومردوں کی زندگی خراب کردیتی ہیں۔”ابتداءمیں میں سمجھتا تھا کہ ساری خواتین ایسی نہیں ہوتیں لیکن میرے 20سالہ بھائی کو اس کی گرل فرینڈ نے چھوڑنے کے بعد پولیس کے سامنے ایسے الزامات لگائے کہ میرا دل بھی خواتین کے بارے میں کافی براہوا۔“ اس کا کہنا ہے کہ اس بات کے بعد وہ سوچنے پر مجبور ہوا کہ مردوں کے کوئی حقوق نہیں ہوتے۔ MGTOW کا ایک فیس بک پیج بھی بن چکا ہے جہاں ایسے کئی کمنٹ موجود ہیں جن میں مردوں کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کے بارے میں بات کی گئی ہے۔