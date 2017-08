’ اس کو اپنا نمبر نہ دینا‘، سوشل میڈیا صارف کا ارم عظیم فاروقی کو نعیم الحق سے بچ کر رہنے کامشورہ

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے چیف آف سٹاف نعیم الحق اپنے ٹویٹس کی وجہ سے خبروں میں جگہ بناتے رہتے ہیں ، خواہ وہ نذیر ناجی کا کالم ہو یا پھر عائشہ گلالئی کے الزامات کا جواب ، نعیم الحق کے ٹویٹس ہمیشہ ہی سوشل میڈیا پر بالخصوص اور مین سٹریم میڈیا پر بالعموم خصوصی جگہ پاتے ہیں۔

ایسا ہی ایک ٹویٹ نعیم الحق نے ارم عظیم فاروقی کی پی ٹی آئی میں شمولیت کے موقع پر کیا اور کہا ” ہم سندھ اسمبلی کی سابقہ رکن ارم عظیم فاروقی کو پی ٹی آئی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ارم عظیم فاروقی شاندار اور بے لوث سیاسی کارکن ہیں جنہیں کراچی کے عوام میں بھرپور مقبولیت حاصل ہے“۔

Welcome Irum Azeem Farooqi MPA Sindh Assembly to PTI. An outstanding and committed political worker extremely popular in Karachi.