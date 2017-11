”بڑے ٹی وی چینل میں ایک شخص اس وقت تک خواتین کی چھٹیاں منظور نہیں کرتا جب تک۔۔۔“ معروف صحافی نے نیوز چینل میں خواتین کو ہراساں کرنے سے متعلق تہلکہ خیز انکشاف کر دیا، سوشل میڈیا پر ہنگامہ برپا ہو گیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) دنیا کے تمام ممالک میں خواتین کو جنسی طور پر ہراساں کرنے کے واقعات سامنے آتے ہیں اور المیہ یہ ہے کہ ہر گزرتے دن کیساتھ اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔

صرف ان پڑھ افراد ہی اس میں ملوث نہیں ہیں بلکہ پڑھے لکھے افراد بھی خواتین کو جنسی طورپر ہراساں کرنے سے باز نہیں آتے اور افسوسناک بات یہ ہے کہ پاکستان کی میڈیا انڈسٹری میں بھی ایسا ہو رہا ہے۔ حال ہی میں خاتون صحافی مہوش اعجاز نے اس معاملے پر بات کی تو معروف صحافی منصور علی خان نے ایسا شرمناک اور تہلکہ خیز انکشاف کیا جو پاکستانیوں کی آنکھیں کھول دینے کیلئے کافی ہے۔

خاتون صحافی مہوش اعجاز نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاری اپنے پیغام میں لکھا ”میں حیران ہوں کہ اگر میڈیا انڈسٹری میں کام کرنے والی خواتین اس معاملے پر بول پڑیں تو کتنے لوگوں کی اصلیت سامنے آ جائے گی۔“

I wonder how many people would be exposed if women in our industry spoke out abt sexual harassment.