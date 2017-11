’میں ایک شخص کو جانتا ہوں جو خواتین اینکرز کو اس وقت تک چھٹی نہیں دیتا جب تک وہ اس کے ساتھ ۔۔۔‘ سینئر اینکر پرسن منصور علی خان نے میڈیا کا بھیانک چہرہ بے نقاب کردیا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) سینئر اینکر پرسن منصور علی خان نے میڈیا میں ہونے والی جنسی ہراسگی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ایک ایسے شخص کو بھی جانتے ہیں جو خواتین اینکرز کو اس وقت تک چھٹی نہیں دیتا جب تک وہ اس کے ساتھ 10 سے 15 منٹ تک بیٹھ نہیں جاتیں۔

ٹوئٹر پر ایک خاتون صحافی مہوش اعجاز نے خواتین کے خلاف ہونے والی جنسی ہراسگی کے حوالے سے ٹویٹ کیا ’ مجھے حیرانی ہے کہ اگر ہمارے شعبے سے وابستہ خواتین نے بولنا شروع کردیا تو بہت سے لوگ کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے‘۔

I wonder how many people would be exposed if women in our industry spoke out abt sexual harassment. — Mahwash Ajaz (@mahwashajaz_) November 4, 2017



مہوش اعجاز کے ٹویٹ کے جواب میں منصور علی خان نے ایک مخصوص شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ’ ایک بڑے چینل میں ایک شخص کام کر رہا ہے جو خواتین اینکرز کی چھٹی اس وقت تک منظور نہیں کرتا جب تک وہ اس کے ساتھ 10 سے 15 منٹ بیٹھ نہیں جاتیں‘۔

There is a guy working in a top channel who wouldn’t approve female news anchors’ vacations until they didn’t sit with him for 10-15 mins https://t.co/AQbbs9fYkd — Mansoor Ali Khan (@_Mansoor_Ali) November 4, 2017



منصور علی خان نے اس ’ جنسی بھیڑیے‘ کا نام بتانے سے انکار کردیا اور کہا کہ وہ اس وقت تک اس شخص کا نام نہیں لیں گے جب تک کہ کوئی متاثرہ خاتون اس بات کی اجازت نہیں دے دیتی۔

The reason I’ve not named the guy is that I won’t do it without the victims’ permission. #Ethics https://t.co/uN4qbWNxdy — Mansoor Ali Khan (@_Mansoor_Ali) November 5, 2017



منصور علی خان نے مزید کہا کہ انہوں نے اس شخص کی چینل انتظامیہ سے شکایت بھی کی لیکن وہ آج بھی اسی چینل میں اپنے عہدے پر کام کر رہا ہے۔