سوشل میڈیا پر آپ نے پاکستانی ایئر ہوسٹس کی یہ تصویر تو دیکھی ہوگی! اب پی آئی اے بھی میدان میں آگئی، ایسی بات کہہ دی کہ کئی لوگوں کو شرم سے پانی پانی کردیا

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) گزشتہ کچھ دنوں سے پی آئی اے کی ایئر ہوسٹس صابرہ رضوی کی ایک تصویر سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے۔ اس تصویر کو بنیاد بنا کر ان پر تنقید کی جارہی تھی تاہم اب پی آئی اے بھی میدان میں آگئی اور اپنی ایئر ہوسٹس کے بارے میں ایسی بات کہہ دی کہ ناقدین کے منہ بند ہوگئے۔

اداکارہ و ہیومن رائٹس ایکٹوسٹ شمع جونیجو نے 2 جولائی کو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز (پی آئی اے) کی ایک ایئر ہوسٹس کی تصویر شیئر کی اور کہا کہ ”دنیا کی سب سے سینئر ایئر ہوسٹس جو اس چہرے کے ساتھ مسافروں کو خوش آمدید کہتی ہے“

World's most senior air hostess ????welcomes the passengers onboard with this face.@Official_PIA Exclusive ????pic.twitter.com/CHnMTKWYlP — Shama Junejo (@ShamaJunejo) July 2, 2017

۔ شمع جونیجو کی جانب سے یہ ٹویٹ منظر عام پر آنے کے بعد سوشل میڈیا پر ہڑبونگ مچ گئی۔ کچھ لوگوں نے پی آئی اے کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا تو بہت سے لوگ صابرہ رضوی کی حمایت میں میدان میں آگئے۔





PIA air hostess vs Qatar airline hostess. ???? pic.twitter.com/gHqcZ2Bm3a — Farooq A. (@farooqcharyaar) July 2, 2017

This lady is an American air hostess in US airline and nobody tweeted her picture on social media because of old age with disrespect..#PIA pic.twitter.com/vJcybwoRSq — Naseem Kousar (@kousar_naseem) July 4, 2017

سوشل میڈیا پر چلنے والےاسی ہنگامے میں آج (جمعرات کو) پی آئی اے بھی شامل ہوگئی ہے اور اپنے آفیشل اکاﺅنٹ سے صابرہ رضوی کی تصویر شیئر کی ہے۔ پی آئی اے نے صابرہ رضوی کی تصویر کے ساتھ لکھا کہ ” اسی چہرے کے ساتھ مسکراہٹیں پھیلانے والی خاتون ، جو کہ پی آئی اے کی انتہائی جاں نثار ملازم ہے اور انتہائی پیشہ وارانہ اور بے خوفی کے ساتھ خدمات سر انجام دے رہی ہے“۔





Spreading smiles in the skies with this face. Proudly serving PIA with professionalism and fearless commitment. #PIACabinCrew #PIASmiles pic.twitter.com/jZwzlfAcBT — PIA (@Official_PIA) July 6, 2017

متنازعہ ٹویٹ کے بعد شمع جونیجو نے بتایا تھا کہ انہیں صابرہ رضوی نے خود اپنی کچھ تصاویر فراہم کی تھیں اور یہ بھی بتایا تھا کہ پی آئی اے میں کتنا زیادہ کام لیا جاتا ہے اور عمر گزرنے کے ساتھ وہ کیا سے کیا بن گئی ہیں۔

She told me that the day this picture is taken, she had no crew at all.She is a senior purser but she did work of others too

Dreadful system pic.twitter.com/sqgwlcS41R — Shama Junejo (@ShamaJunejo) July 4, 2017

The irony: People didn't read ????????????????????????tweet or the replies beneath.

Because it wouldn't sell their rants! #PIA https://t.co/9k4ViYUKu0 — Shama Junejo (@ShamaJunejo) July 6, 2017