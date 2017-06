”مایوس ہوں کہ آفریں آفریں پاکستان کا قومی ترانہ نہیں۔۔۔“ بھارتی مصنف نے یہ ٹویٹ کر تو دی مگر پھر پچھتانے کے سوا کچھ ہاتھ نہ آیا، پاکستانیوں نے ایسی دلچسپ درگت بنائی کہ آپ میچ میں شکست بھی بھول جائیں گے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان اور بھارت کے درمیان کرکٹ کے مقابلے کیساتھ ساتھ لوگوں کا مقابلہ بھی ہوتا ہے اور سوشل میڈیا کی ترقی کے باعث یہ مقابلہ اور بھی آسان اور انتہائی دلچسپ ہو چکا ہے۔

چیمپینز ٹرافی کا میچ شروع ہونے سے پہلے پاکستانیوں اور بھارتیوں کا ایک دوسرے پر شروع ہونے والا ”حملہ“ میچ ختم ہونے کے بعد بھی جاری ہے اور بدقسمتی سے پاکستان میچ ہار چکا ہے اس لئے بھارتیوں کا پلڑا سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر بھی بھاری ہی ہے لیکن جیت کی خوشی میں کچھ زیادہ ہی نہال بھارتی مصنف نے ایک ایسا ٹویٹ کر دیا جس کے بعد سوائے پچھتانے کے اس کے ہاتھ کچھ نہ آیا اور شکست کے غصے میں مبتلا پاکستانیوں نے اس کی ایسی درگت بنائی کہ آئندہ وہ کبھی ایسی ٹویٹ کرنے کا سوچے کا بھی نہیں۔

بھارتی مصنف ”تنمے بھٹ“ نے مشہور گانے آفریں آفریں سے متعلق ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا ”مایوس ہوں کہ آفریں آفریں پاکستان کا قومی ترانہ نہیں ہے۔“ تنمے بھٹ کی جانب سے یہ ٹویٹ کئے جانے کی دیر تھی کہ پاکستانیوں کو شکست کا سارا غصہ نکالنے کا موقع مل گیا۔

Disappointed Aafren Aafreen is not Pakistan's national anthem — Tanmay Bhat (@thetanmay) June 4, 2017

ایک پاکستانی صارف شہروز خٹک نے لکھا ”اس گانے کو اپنی کسی فلاپ فلم میں کاپی نہ کرنے کا بہت بہت شکریہ۔۔۔“

Thanks for not copying that song in one of your flop movies, mate. https://t.co/49z4ZydQ7B — feminist (@shehrozekhattak) June 4, 2017

”یہ ایک ایسے ملک سے تعلق رکھنے والے شخص کا پیغام ہے جہاں کے لوگ ہمیش کا ’شاکا لاکا بوم بوم‘ سن کر سو جاتے ہیں۔“

This is coming from a guy who belongs to a country where people go to sleep listening to Himesh's Shaka Laka Boom Boom https://t.co/4IeGa8WroX — feminist (@shehrozekhattak) June 4, 2017

ایک صارف قاسم زیدی کا کہنا تھا ”کیا یہ جاوید اختر نے نہیں لکھا تھا۔۔۔؟ اسے بھارت میں کوئی ایسا شخص نہیں ملا جو یہ گا سکتا۔“

Wasn't it written by Javed Akhtar? Guy couldn't even find anyone in India to sing it lol? https://t.co/PQLV1pBen5 — Saiber Bullie ???? (@QasimZaidi_) June 4, 2017

ایک صارف علی نے لکھا ”مایوس ہوں کہ ’سیلفی میں نے لے لی آج‘ بھارت کا قومی ترانہ نہیں۔“

disappointed 'selfie maynay lali aaj' is not India's national anthem https://t.co/V5xPza3biA — Ali (@AleyFarooq) June 4, 2017

پاکستانی لڑکی سوہا نے لکھا ”مایوس ہوں کہ ہنی سنگھ یا بادشاہ نے بھارت کا قومی ترانہ نہیں لکھا۔“

Disappointed Yo Yo Honey Singh or Badshah didn't write India's national anthem https://t.co/Ni9DuGUZ07 — Sed Nugget (@SohaTazz) June 4, 2017

ڈاکٹر نبیل علوی نے تو کمال ہی کر دیا، انہوں نے لکھا ”مایوس ہوں، ’لیلا تیری لے لے گی‘ بھارت کا قومی ترانہ نہیں۔“

Disappointed " Laila Teri le le gi " is not India's national anthem. — Dr. Nabeel Alvi (@RphNabeel) June 4, 2017

اسامہ بھی کسی سے پیچھے نہ رہے اور لکھا ”مایوس ہوں ’منی بدنام ہوئی بھارت کا قومی ترانہ نہیں۔“

ایک صارف محسن نے لکھا ”مایوس ہوں کہ جے ہند بھارت کا قومی ترانہ ہے، چکنی چمیلی اس سے کہیں بہترین چوائس تھی۔“

disappointed 'Jay hind' is India's national anthem. Chikni Chameli is better choice https://t.co/jjwqGBMQr9 — محسن (@imSMohsin) June 4, 2017

اگرچہ پاکستان آئی سی سی جیسے بڑے ایونٹ میں بھارت سے میچ ہار گیا ہے مگر ٹوئٹر پر ہونے والے اس میچ میں پاکستانیوں نے واضح فتح حاصل کی اور تنمے بھٹ کو کلین بولڈ کر دیا۔