مریم نواز کی ٹویٹ نے پاکستان میں خراب انٹرنیٹ پر پریشان صارفین کو غصے میں مبتلا کر دیا، اس ٹویٹ میں کیا کہا اور پھر لوگوں نے انہیں کیا جواب دیا؟ دیکھ کر آپ کو بھی ہنسی کا دورہ پڑ جائے گا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان میں لوگ صاف ہوا، پانی اور اچھی خوراک سے تو محروم ہوتے جا رہے ہیں لیکن ایک چیز ایسی بھی ہے جو ان سے بھی زیادہ ضروری بن چکی ہے۔ جی ہاں! ہم انٹرنیٹ کی بات کر رہے ہیں جوچند روز قبل بیشتر علاقوں میں بند ہو گیا تھا اور نوجوانوں کے دن کا چین اور راتوں کی نیند بھی اس کیساتھ ہی غائب ہو گئی تھی۔

جب انٹرنیٹ بند ہوتا ہے تو ہر کوئی بار بار اپنے موبائل فون پر اس کے سگنل کو تلاش کرتا ہے اور راﺅٹر کی لائٹیں دیکھتا ہے کہ شائد سروس بحال ہو گئی ہو اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے دنیا اچانک کئی صدیاں پیچھے چلی گئی ہے، واقعی ہی کچھ بھی سمجھ میں تو نہیں آتا کہ کیا کرنا ہے۔

ایسے میں اس کا متبادل بھی نہیں ملتا اور جب ایسی صورتحال ہو تو پھر کوئی بھی ایسا کام کرنے سے باز رہنا چاہئے جو لوگوں کے غصے میں مزید اضافہ کر دے لیکن لگتا ہے کہ مریم نواز شریف کو اس بارے میں نہیں پتا تھا۔۔۔ اور یہ خبر پڑھ کر آپ کو بھی اس کا بخوبی اندازہ ہو جائے گا۔

مریم نواز شریف نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاری پیغام میں کہا ”تکنیکی خرابی کے باعث 3G اور 4G انٹرنیٹ سروس میں خرابی۔ امید ہے کہ نواز شریف نے ٹیکنالوجی میں انقلاب کی شکل میں پاکستان کو جو تحفہ دیا ہے، اس کی کچھ حوصلہ افزائی کی جائے گی۔“

Interruption in 3G/4G services due to a tech glitch. Hope there'll be an appreciation of the technology revolution PM NS has gifted to Pak! — Maryam Nawaz Sharif (@MaryamNSharif) August 6, 2017



اب مریم نواز شریف کی قسمت دیکھئے کہ انہوں نے یہ ٹویٹ بھی اس وقت کی جب انٹرنیٹ پاکستانیوں کیلئے وبال جان بنا ہوا تھا اور یوں انہیں اپنا غصہ نکالنے کا بھرپور موقع مل گیا اور ٹویٹس کا سیلاب آ گیا۔

ایک صارف سارا مزمل نے لکھا ”کون سا تحفہ۔۔۔؟“

انجینئر نوید نے لکھا ”نواز شریف کا پاکستان کیلئے تحفہ؟ آپ انسانیت اور پاکستان کیلئے کتنی قابل نفرت ہیں!! یہ پوری دنیا میں لانچ کیا گیا تھا، نواز شریف اور ان کی ٹیم نے بولی میں سے رقم چوری کی۔“

NS gifted to Pak ? What a disgrace to Pak and humanity you are !! It was launched across the globe, NS & team embezzled from auction — MNA (@Engr_Naveed111) August 6, 2017

انجم فاروق نے لکھا ”یہ مسئلہ جدہ کے سمندر میں تھا اور انہوں نے اچھے طریقے سے ٹھیک کیا، آپ کے والد کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ سمجھ آئی۔“

This glitch was in Jeddah Subsea and they have fixed is professionally, your father has nothing to do with it. Got it.. @periqlytos — Anjum Farooqui (@anjum_03) August 6, 2017

محمد لطیف کا کہنا تھا ”میں نے آپ جیسی مخبوط الحواس عورت کبھی نہیں دیکھی۔ برائے مہربانی آپ اپنی اور اپنے والد کی غلطیوں کی حوصلہ افزائی کریں اور اپنی لالچ کی بھی۔ اور ہاں اندھیری قبر کو بھی یاد رکھیں۔“

I never seen insane lady like U. Please do appreciate your and your dad's mistakes and greed as well ????????????????. And yes do remember dark grave ???????? — Muhammad Latif (@latifkehar) August 6, 2017

راحیل نے لکھا ”اپنے باپ کے علاوہ بھی کوئی بات کر لیا کریں۔“

Apne bap k elawa bhi koi bat ker liya ker bibi — Raheel (@raheeltariq81) August 6, 2017

بلال اکبر نے لکھا ”او میرے خدا!!! مجھے نہیں معلوم تھا کہ نواز شریف نے 3G اور 4G ایجاد کیا ہے۔ کیا بات ہے، یہ تو بہت ہی زبردست ہے۔“

OMG !!!

I didnt know NS invented 3g and 4g

Wow this is amazing... — Bilal Akbar (@imbelalakbar) August 6, 2017

ایک صارف نے تو حد ہی پار کر دی اور لکھا ”آپ کیا پی رہی ہیں۔“

What are you smoking.. — Nazia Hassan MD (@drnaziahassan) August 6, 2017

مصطفی شمسی کا کہنا تھا ”یہ دیکھ کر میرا دل بہل گیا ہے کہ یہ عورت کس طرح ہر چیز کو اپنے والد کیساتھ جوڑ دیتی ہے۔“

I'm just amused how this woman links everything with her father — M. Mustafa Shamsi (@mustafashamsi08) August 6, 2017

موسیٰ ورک نے لکھا ”میں اس دن کا انتظار کر رہا ہوں جب آپ کہیں گی کہ پاکستان بھی نواز شریف کی وجہ سے بنا۔“