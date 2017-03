پاکستانی دولہے کی اپنی شادی میں ایسی انٹری کہ دیکھ کر امریکی ریسلرکا بھی منہ کھلے کا کھلا رہ گیا

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن) شادی کا دن ہرکسی کیلئے یادگار ہوتاہے ،اس موقع کوزیادہ سے زیادہ خوشگوار بنانے اور سب کی توجہ کا مرکز ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی خواہشات پوری کرنے کی بھی کوشش کی جاتی ہے ، ایسا ہی کچھ لاہور میں ایک شہری نے کیا جو ڈبلیوڈبلیو ای کے ریسلرٹرپل ایچ سے اتنا متاثر تھا کہ شادی کے فنکشن میں بھی ایسی انٹری دے ڈالی جیسی ٹرپل ایچ رنگ میں دیتے تھے ۔ اس انٹری کی خبر دیکھتے ہی خود ٹرپل ایچ بھی اپنے آپ کو خاموش نہ رکھ سکے اور کہاکہ ’صرف تصور ہی کرسکتا ہوں کہ ہنی مون کیساتھا‘۔

غیرملکی میڈیا کے مطابق ٹرپل ایچ کا تاثر دینے کی کوشش میں شادکے شرکاء کی تالیوں کی گونج میں دولہا سرخ قالین پر ہیوی ویٹ چیمپئن شپ بیلٹ کندھوں پر لٹکائے داخل ہوا جبکہ پس منظر میں کسی رومانوی میوزک کی بجائے ’ یہ وقت گیم کھیلنے کا ہے‘( its time to play the game ) کی دھنیں سنائی دے رہی تھی۔

دولہے کی اس اینٹری کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی اور خبروں میں جگہ بنانے میں کامیاب ہوگئی۔ایسے میں ٹرپل ایچ بھی ٹوٹ کر چاہنے والے اپنے اس مداح کی خبر پر خاموش نہ رہ سکے اور ٹوئیٹر ہینڈل سنبھال لیا۔

ٹرپل ایچ نے لکھاکہ ’ صرف تصور ہی کرسکتا ہوں کہ ہنی مون کیسا تھا‘۔

Could only imagine what the honeymoon was like!!! https://t.co/z4ZhSwpsrF — Triple H (@TripleH) March 6, 2017

یہ کوئی زیادہ انہونی بات نہیں تھی کہ پاکستانی نوجوان نے اپنے پسندیدہ ریسلر کے روپ میں لطف اندوز ہونے کی کوشش کی ، گزشتہ سال ہی دنیا کے سب سے بھاری ہونے کے دعوے دار خیبرپختونخواکے ایک بلڈر نے پاکستانی اور عالمی میڈیا کی توجہ حاصل کرلی تھی جس نے ڈبلیوڈبلیو ای میں لڑنے کی خواہش بھی ظاہر کردی تھی۔ یہاں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ گزشتہ روز ہی پنجاب میں ایک دولہا شیر کے پنجرے پر بیٹھ کر دلہن لینے کے لیے پہنچا تھااور اسے مہنگی ترین شادی بھی قراردیاجارہاہے۔اس انٹری کی ویڈیو دیکھئے