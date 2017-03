”آج میں نے 2لڑکیوں کو بغیر آستین کپڑے پہنے دیکھا جن کے پیٹ نظر آرہے تھے“، سوشل میڈیا پر پاکستانی نوجوان کی ٹویٹ نے ہنگامہ برپا کر دیا ، لوگوں کی سخت تنقید

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن ) شاپنگ مال میں خریداری کیلئے آئی لڑکیوں کے ملبوسات اور جسمانی اعضاءپر تنقید کرنے والے پاکستانی لڑکے کے ٹویٹ نے سوشل میڈیا پر ہنگامہ برپا کر دیا، شہریوں کی جانب سے کسی کے ذاتی معاملات میں مداخلت کرنے والے نوجوان پر شدید تنقید کی جا رہی ہے ۔

تفصیلات کے مطابق محمد حاشر پرویز نامی نوجوان نے ایمپوریم شاپنگ مال میں خریداری کیلئے آئی 2نوجوان لڑکیوں کے حوالے سے اپنے ٹویٹر اکاﺅنٹ پر لکھا ہے کہ ”میں نے آج ایمپوریم میں 2لڑکیوں کو دیکھا جنہوں نے بغیر آستین کے کپڑے پہن رکھے تھے اور انکے پیٹ نظر آرہے تھے ۔”اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم خود لوگوں کو جنسی ہراسگی کی طرف مائل کرتے ہیں“۔

حاشر پرویز نے اپنے ٹویٹر اکاﺅنٹ پر مزید لکھا کہ خواہ مرد کسی عورت کے ساتھ جنسی زیادتی کرے یا غلط کام کرنے والی ایک خاتون ، میں ہر برائی کی مذمت کرونگا کیونکہ مجھے اظہار کا حق حاصل ہے ۔

i ll condemn what ever is wrong. either men raping a woman, or a woman who is doing wrong.

i have this right to express.