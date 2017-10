”سالگرہ مبارک ہو ۔۔۔“ جمائمہ کے بھائی نے سابق بہنوئی کو مبارکباد دی تو جمائمہ کی ’قاتل‘ ٹویٹ نے مخالفین کو ’آگ‘ ہی لگا دی

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے چیئرمین عمران خان اور جمائمہ خان لندن میں منعقدہ ’خاموش‘ تقریب میں شادی کے بندھن میں بندھے تھے۔ دونوں کی شادی کی خبریں منظرعام پر آتے ہی جمائمہ خان کو اسلام قبول کرنے پر تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیا گیا جبکہ عمران خان کو ایک ’یہودی‘ لڑکی سے شادی کرنے پر تنقید برداشت کرنا پڑی۔

شادی ٹوٹنے کے 13 سال بعد بھی وہ وقتاً فوقتاً اپنے بیانات سے یہ ثابت کرتی رہتی ہیں وہ ناصرف ایک عقلمند خاتون ہیں بلکہ اپنے سابق شوہر عمران خان کی بہت عزت کرتی ہیں۔

عمران خان کی سالگرہ پر بہت سے لوگوں کی جانب سے انہیں مبارکباد کے پیغامات ملے جبکہ ان کے سابق ’سالے‘ بین گولڈ سمتھ سے بھی نہ رہا گیا اور انہوں نے مبارکباد کا پیغام بھی انتہائی منفرد انداز میں دیا۔ انہوں نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر لکھا ”پاکستان کے اگلے وزیراعظم کو سالگرہ مبارک ہو۔ انشاءاللہ۔“

Happy birthday to Pakistan’s next Prime Minister, insha’Allah, @ImranKhanPTI ! — Ben Goldsmith (@BenGoldsmith) October 5, 2017

اس ٹویٹ پر عمران خان کے مخالفین ابھی پیچ و تاب کھا ہی رہے تھے کہ جمائمہ خان کی ٹویٹ نے جلتی پر تیل کا کام کر دیا اور سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی صارفین کی تو گویا ’عید‘ ہو گئی۔

جمائمہ نے اپنے بھائی کی ٹویٹ پر جواب دیتے ہوئے لکھا ”صہیونی سازش۔“ ان کی اس ٹویٹ کو اتنا پسند کیا گیا کہ سوشل میڈیا پر ہنسی کا ایک طوفان برپا ہو گیا اور صارفین مختلف طریقوں سے اپنے جذبات کا اظہار کرنے لگے۔

Zionist conspiracy — Jemima Goldsmith (@Jemima_Khan) October 6, 2017

ان کی اس ٹویٹ پر ایک ٹوئٹر صارف ” آرنلڈ شلوار نکر“ نے لکھا تو کچھ نہیں البتہ ایک ایسی ویڈیو اپ لوڈ کر دی کہ اس سارے معاملے کو مزید دلچسپ اور پرلطف بنا ڈالا۔

بریخنہ خان نے بھی ’جیف‘ تصویر اپ لوڈ کرنے پر ہی اکتفا کیا مگراس مرتبہ یہ تصویر عمران خان کی تھی جنہیں خوبصورت انداز میں مسکراتے ہوئے دکھایا گیا۔

محمد مرسلین نامی صارف نے لکھا ”ہاہاہا۔۔۔! اب آپ کو نواز شریف اور ان کے حمائتیوں کا اچھی طرح پتہ چل گیا ہے۔“

Hahah Now you have complete understanding of Nawaz Sharif and his supporters???????? — M.Mursaleen???????? (@mursaleen110) October 6, 2017

خالد نامی صارف کا کہنا تھا ”جمائمہ کی سازش“

کچھ صارفین نے جمائمہ کو بھابھی کہا تو وحید احمد تھوڑا ناراض نظر آئے اور لکھا ”نکاح کے بغیر“

With out nikha — Waheed Ahmed (@WaheedA74352770) October 7, 2017

اس پر صلاح الدین ایوبی میدان نامی صارف میدان میں اترا اور جواب دیا کہ ”تو کیا ہوا۔۔۔؟ بھابھی بولنے کیلئے نکاح کرنا لازمی نہیں، ہماری بھابھی یہی ہیں اور ہمیشہ رہیں گی۔“

So,what',?'?'?'?'?; #bhabi bolny k lye #Nikah krna lazmi ni hmri bhabi yahee hy nd hamesha rahy ge. — Salahudin ayubi (@Salahudinayubi2) October 7, 2017

اویس خان نے لکھا ”برائے مہربانی اس بات کی حوصلہ افزائی کریں گے کہ پاکستانیوں کی بڑی تعداد اس طرح نہیں سوچتی۔ اگرچہ آپ دونوں الگ ہو چکے ہیں لیکن یہ اب بھی آپ کا احترام اور آپ سے پیار کرتے ہیں۔“

Please appreciate that a large majority of Pakistanis do not think like that. Though you're separated but they still love and respect you — Owais Khan (@Oktk7) October 7, 2017

عدنان نامی صارف ذرا متجسس نظر آئے اور لکھا ”میں یہ سوچ رہا ہوں کہ بین گولڈ سمتھ کو اتنی درستگی کیساتھ ’انشاءاللہ“ لکھنا کس نے سکھایا ہے۔“



آمنہ خان نے جواب دیا ”گوگل؟“

Just thinking who taught Ben GoldSmith to write Insha'Allah with this accuracy? — ایک عدد نان (@i__thinks) October 7, 2017

تو عدنان نے پھر لکھا ”مجھے یقین ہے کہ آپ اسے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور سمجھ چکی ہیں کہ ڈرامہ کھل کر سامنے آ گیا ہے۔“