42ہزار فٹ بلندی پر خاتون نے بچی کو جنم دے دیا

ک42ہزار فٹ بلندی پر خاتون نے بچے کو جنم دے دیا

کوناکری(ڈیلی پاکستان آن لائن)افریقی ملک گنی کے دارالحکومت کوناکری سے براستہ برکینا فاسو کے دارالحکومت اوگادوگو سے استنبول جانے والے جہاز میںنیفی دبے نامی خاتون نے سفر کے دوران 42ہزار فٹ بلندی پر بچی کو جنم دے دیا۔ بچی کا نام کدیجو رکھا گیا ہے۔ خاتون ترک ائر لائن کے ذریعے سفر کر رہی تھی۔

تفصیلات کے مطابق نیفی دبے نامی حاملہ خاتون کو سفر کے دوران جب ہوائی جہاز سطح زمین سے42ہزار فٹ بلند تھا درد محسوس ہوا۔جہازکے عملے اور چند مسافروں نے 28 ہفتوں کی حاملہ خاتون کو تکلیف میں دیکھا تو فوراً ان کی مدد کے لیے پہنچے۔ اسی دوران خاتون نے ایک بچی کو جنم دیا۔بوئنگ 747 میں پیدا ہونے والی بچی جس کا نام کدیجو رکھا گیا ہے، اور اس کی ماں دونوں کو اوگادوگو کے ہسپتال میں منتقل کر دیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ دونوں کی طبیعت ٹھیک ہے لیکن وہ تھکے ہوئے ہیں۔

ترک ائر لائن نے اپنے فیس بک اور ٹوئٹر ہینڈل پر تصاویر شئیر کی جو چند لمحوں میں وائرل ہوگئی۔ائر لائن نے بچی کو پرواز کی شہزادی کے نام سے تشبیعہ دی ہے۔

اکثر ایئر لائنز 36 ہفتوں سے حاملہ خواتین کو سفر کرنے کی اجازت دیتے ہیں لیکن 28 ہفتوں کے بعد سفر کرنے والی خواتین کے لیے ڈاکٹر کا سرٹیفیکٹ حاصل کرناا ضروری ہوتا ہے جس میں بچے کے متوقع تاریخ پیدائش بتائی گئی ہوتی ہے۔

Welcome on board Princess! Applause goes to our cabin crew! ???????????????? pic.twitter.com/FFPI16Jqgt