فہد مصطفی کے پروگرام کے ذریعے کروڑوں پاکستانیوں کے دلوں پر چھا جانے والی یہ لڑکی کون ہے؟ تفصیلات سامنے آ گئیں

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) معروف اداکار اور ٹی وی ہوسٹ فہد مصطفی کے پروگرام میں شامل ایک لڑکی آج کل کروڑوں پاکستانیوں کے دلوں پر راج کر رہی ہے اور سب لوگ ہی اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ آخر یہ ”حسن کی دیوی“ کون ہے ۔

فبیہا شیرازی نامی یہ لڑکی فیشن ماڈل ہے اور مختلف برانڈز کیلئے فوٹو شوٹس کرواتی ہے لیکن انہیں اصل شہرت فہد مصطفی کے شو میں آنے کے بعد ملی اور سوشل میڈیا پر جیسے ایک طوفان برپا ہو گیا۔ اس کے بعد سے لے کر اب تک پاکستان کے کئی افراد فبیہا کی ایک جھلک دیکھنے کیلئے شو دیکھتے ہیں اور اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ کب سکرین پر آئیں گی۔

پیلی رنگ کی شرت پہنے سٹیج پر گھومتی فبیہا جب مسکراتی ہے تو دیکھنے والے دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں اور صرف پاکستانی ہی نہیں بلکہ بھارتی عوام بھی ان کی خوبصورتی کی قائل ہو گئی ہے جس کا اظہار سوشل میڈیا ویب سائٹس پر کیا جا رہا ہے۔

پاکستانی اور بھارتی عوام فبیہا کے بارے میں کیا رائے اور جذبات رکھتے ہیں اس کا اندازہ آپ ذیل میں دی گئی چند ٹویٹس سے لگا سکتے ہیں۔

الطاف شیخ نے لکھا ”میں آپ کی جھلک دیکھنے کیلئے جیتو پاکستان شو دیکھتا ہوں۔ ماشاءاللہ آپ بہت خوبصورت ہیں اور آپ کو فلم میں کام کرنے کی کوشش کرنی چاہئے۔ بھارت کی جانب سے پیار۔۔۔“

حماد خان نے لکھا ”فہد مصطفی مجھ سے پوچھیں گے کہ کیا چاہئے تو میں کہوں گا کہ ’فبیہا‘۔“

**JEETO PAKISTAN** Fahad mustafa: kya chahiye aapko Me: Fabiha Sherazi ????????

اریب احمد نے لکھا ”فہد مصطفی مجھ سے پوچھیں گے کہ کیا لینا چاہیں گے؟ دس تولہ سونا یا ڈیل باکس؟ میں کہوں گا، فبیہا شیرازی کا نمبر۔“

ٹوئٹر صارف ڈبل شاہ کو پریشانی ہے کہ ”فبیہا شیرازی، کہیں پاکستانی قوم کیلئے نیا کرش تو نہیں بن رہیں۔“

Fabiha Shirazi ,kahin new crush to nahi ban raha paki nation ka ????

ایک صارف نے ٹوئٹر پر فہد مصطفی سے درخواست کرتے ہوئے لکھا ”برائے مہر بانی۔۔۔ مجھے پیلی ٹی شرٹ والی فبیہا شیراری کا نمبر دیدو، مجھے اور کچھ نہیں چاہئے۔“

plzzzz mujhe yellow T.shrt wali Fabiha sherazi ka nmber de do mujhe or kuch nahin chaiye

ایک اور صارف زیشو نے لکھا ”جیتو پاکستان دیکھنے کی صرف ایک ہی وجہ۔۔۔ فبیہا شیرازی۔“

Only One Reason for Watching Jeeto pakistan...Fabiha Sherazi ????????