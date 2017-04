”وہ خون میں لت پت تھی، استغفراللہ۔۔۔!“ پاکستانی لڑکے نے جنسی زیادتی کے واقعے کا آنکھوں دیکھا حال سنایا تو سوشل میڈیا پر تہلکہ مچ گیا، لڑکیوں کو ایسا سبق بھی دیدیا جو انہیں ساری زندگی یاد رکھنا چاہئے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) جب کوئی اجنبی شخص کسی لڑکی کی عزت پر ہاتھ ڈالتا ہے تو اس کی زندگی اجڑ جاتی ہے۔ لڑکی کو یہ کہہ دینا کہ ”تمہیں بہادری دکھانی چاہئے تھی، تمہیں بھاگ جانا چاہئے تھا۔“ بہت ہی آسان ہوتا ہے لیکن جو اس طرح کے حالات میں پھنسی ہو اسے ہی معلوم ہوتا ہے کہ اس پر کیا بیت رہی ہے۔

پاکستان میں لڑکیوں کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنانے والے بہت سے واقعات پیش آتے ہیں لیکن ایک ٹوئٹر صارف نے ایسا واقعہ سنایا ہے جو اس کی سوسائٹی میں ایک لڑکی کے ساتھ پیش آیا۔ ٹوئٹر صارف محمد حاشر پرویز بھی بدقسمتی سے اس وقت موقع پر پہنچے جب درندے حوا کی بیٹی کو نوچ چکے تھے اور اب سوائے اظہاری ہمدردی کے کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا۔

حاشر پرویز نے سوشل میڈیا ویب سائٹ ”ٹوئٹر“ پر جاری بیان میں بتایا کہ ”آج میں نے اپنی آنکھوں سے اس لڑکی کو دیکھا جسے 4 آدمیوں نے زیادتی کا نشانہ بنایا، وہ خون میں لت پت تھی۔ استغفراللہ، یہ واقعہ ایک سبق ہے۔“

حاشر پرویز نے مزید کہا کہ ”ہم اپنے انٹرن شپ پروگرام پر تھے۔۔۔ کہ میرے ساتھ کام کرنے والے ایک دوست، جو قریبی فلیٹ میں ہی رہتا ہے، کو ایک وفن کال موصول ہوئی کہ بہت سارے لوگ اور ایک چلاتی ہوئی لڑکی اوپر والے فلو پر موجود ہیں۔ ہم جب وہاں پہنچے تو یہ سب کچھ دیکھا، ایک انکل اور آنٹی نے لڑکی کو نہلایا اور پھر اسے شائد اس کے گھر، یا ہسپتال یا پھر کہیں اور چھوڑ آئے، اس سے متعلق ہم نہیں جانتے۔ اس لئے میں نے اس واقعے کے بارے میں بتایا ہے کہ لڑکیاں اس سے سبق حاصل کر سکیں۔