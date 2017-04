”جو کل بھوشن کی پھانسی کے خلاف ہیں انہیں۔۔۔“ بھارتی جاسوس کو سزائے موت دینے کا اعلان سوشل میڈیا پر طوفان لے آیا، سزا کی مخالفت کرنے والوں کو ایسی بات کہہ دی گئی کہ وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گئے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاک فوج نے بھارتی خفیہ ایجنسی ”را“ کے جاسوس کل بھوشن یادیو کو سزائے موت دینے کا اعلان کیا تو سوشل میڈیا پر طوفان آ گیا اور ہر کوئی اس فیصلے کا خیرمقدم کرتے ہوئے پاک فوج کی تعریف کر رہا ہے۔

چند افراد نے کل بھوشن کو پھانسی دینے کی مخالفت کی تو صارفین نے انہیں آڑے ہاتھوں لے لیا اور ایسی کھری کھری سنا دیں کہ وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گئے۔

ٹوئٹر صارف میمونہ نے لکھا کہ ”جو یہ کہہ کر کل بھوشن یادیو کی سزائے موت کی مخالفت کر رہے ہیں کہ اس سے دونوں ممالک کے درمیان تناﺅ بڑھے گا، انہیں بھی سرعام پھانسی دیدی جائے۔“

Those opposing #Kalbushan death sentence and are saying it will escalate tensions. They all should be hanged with him publicly. — Maimoona (@StereoWrite_) April 10, 2017

ایک صارف نے لکھا کہ ”بھارت کے راءایجنٹ کلبھوشن کو فوجی عدالت نے سزائے موت سنا دی، ہندوستان کو غشی کے دورے۔“

#Kalbushan بھارت کے را ایجنٹ کلبوشن کوفوجی عدالت نے سزائےموت سنادی، ہندوستانیوں کو غشی کے دورے.......#پاکستان_زندہ_باد pic.twitter.com/HhC1DEmOUm — Ashfaq ali (@aliashfaq20) April 10, 2017

ایک اور صارف کا کہنا تھا کہ ”بھائی کہا بھی ہے، بالی ووڈ کی فلم سمجھ کر مت آیا کرو پاکستان میں۔“

Bhae kaha bhi he Bollywood ki film smjh ker mt aya kro PAK.....#Kalbushan pic.twitter.com/BPHcayLFqs — Azher khan (@azherkhan20) April 10, 2017

ٹوئٹر صارف مراد علی شاہ نے کہا کہ ”بھارت۔۔۔! کل بھوشن یادیو کی صورت میں دیا گیا پیغام بہت واضح اور صاف ہے کہ یہ 1971ءنہیں ہے۔“

allow RT chaudhry_nabeel: Dear India with Kulbhushan Yadav message is Loud and clear dat this Isnt 1971#Kalbushan… pic.twitter.com/b4xHbzZXYJ — مراد علی شاہ (@alishahmuraad) April 10, 2017

ایک اور صارف پیر عماد شاہ نے اس فیصلے کا خیرمقدم کچھ اس طرح سے کیا کہ ”جہنم میں آرام کرو کلبھوشن۔“

REST IN HELL #Kalbushan — Pir Emad Shah® (@Pir_Jf17) April 10, 2017

ایک صارف اشفاق علی تو اس فیصلے سے اس قدر راضی ہوئے کہ انہوں نے کل بھوشن کی پھانسی براہ راست نشر کرنے کا مطالبہ کر دیا، ان کا کہنا تھا کہ ”بہت ہی زبردست فیصلہ، اس کی پھانسی براہ راست نشر ہونی چاہئے تاکہ ہمارے دشمنوں کو یہ پتہ چل جائے کہ جاسوسی کا انجام کیا ہے۔“