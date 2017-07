فنکاروں کا اچانک اپنی مصروفیات ترک کر نے کا اعلان ، کئی کے فون بھی بند، سوشل میڈیا پر SwitchedOff # ٹیگ کا استعمال

لاہور(ویب ڈیسک) 90کی دہائی کے بعد روبہ زوال ہونے والی فلم انڈسٹری کی بحالی کی کوششیں جاری تھیں اورفلمی صنعت سے وابستہ لوگ بہت مصروف نظر آ رہے تھے لیکن اچانک ماحول میں کچھ ایسی پراسراریت درآئی ہے کہ فلم ہی نہیں، ماڈلنگ اور ٹی وی سے وابستہ فنکار بھی کسی انجانے خوف کا شکار ہو کر خلوت نشینی اختیار کر رہے ہیں۔ گزشتہ ہفتے کئی فنکاروں کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر SwitchedOff #کا ہیش ٹیگ دیکھا گیا جس کے تحت وہ حیلے بہانے سے اپنی شوبز کی سرگرمیوں سے وقتی کنارہ کشی کا اعلان کرتے نظر آئے۔

اس ہیش ٹیگ کے تحت سپر ماڈل و اداکارہ مہرین سید نے تو اپنا موبائل فون بند کرکے اپنے حلقۂ احباب ہی سے قطع تعلقی کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے انسٹاگرام اور ٹوئیٹ پر لکھا کہ ’’میں اپنے فون سے بہت اکتا گئی ہوں۔ اب اسے بند کرنے کا وقت آ گیا ہے۔‘‘حیرت کی بات ہے، دنیا کے لیے انٹرنیٹ کے خبط سے نجات پانا مشکل ہو رہا ہے اور مہرین سید نے اپنا موبائل فون تک بند کر دیا ہے۔

So done with my phone! Time to switch it off! #SwitchedOff