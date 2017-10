”میں یہ چیز بھیج رہی ہوں لے لینا“ پاکستانی لڑکی کو اس کی ہونے والی ساس کا پیغام ملا تو آگے سے ایسا جواب چلا گیا کہ بے چاری کو ”جان“ کے لالے پڑے گئے، ایس ایم ایس میں کیا لکھا تھا اور پھر کیا ہوا؟ جان کر ہر کوئی ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو گیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) اگر آپ نے بھی آئی فون کے نئے سافٹ وئیر آئی او ایس 11 میں خودکار طریقے سے ایس ایم ایس بھیجنے کا فیچر آن کر رکھا ہے تو اس لڑکی کیساتھ پیش آنے والے دلچسپ واقعے سے سبق سیکھیں اور اسے فوراً چیک کریں اور اگر آپ کی بھی کوئی ہونے والی ساس ہے تو پھر اس فیچر کو بند ہی کر دیں تو بہتر ہے۔

یہ بھی پڑھیں۔۔۔اداکارہ اشنا شاہ کی تصاویر نے سوشل میڈیا پر ”دھماکہ“ کر دیا، ایسا لباس پہن کر تقریب میں پہنچ گئیں کہ دیکھنے والے آنکھیں جھپکنا بھول گئے

ایک پاکستانی طالبہ ایمن صدیقی نے اس نئے فیچر کو آزمانے کا فیصلہ کیا تو اس سے ایک ”بھیانک“ غلطی ہو گئی اور ایس ایم ایس غلطی سے اس کی ہونے والی ساس کو چلا گیا جس کے باعث بے چاری کو شرمندگی سے دوچار ہونا پڑا اور جب اس نے یہ ساری صورتحال سوشل میڈیا پر بتائی تو ہر کوئی ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو گیا۔

ایمن صدیقی نے خودکار طریقے سے ایس ایم ایس بھیجنے والے فیچر میں یہ پیغام لکھ رکھا تھا کہ ” میں پڑھ رہی ہوں۔۔۔(گالی) مجھے اکیلا چھوڑ دو۔۔۔ (ایک اور گالی) مجھے ہر وقت فیل کرنے کی کوشش میں ہوتے ہیں۔ میں کامیاب ہونے جا رہی ہوں۔ (مجھے نوٹیفکیشن نہیں مل رہے، اگر کوئی بہت ضروری پیغام ہے تو اپنے ایس ایم ایس میں ”ارجنٹ“ کا لفظ بھی شامل کریں تاکہ مجھے نوٹیفکیشن مل سکے۔“

ایمن کی ہونے والی ساس نے اس کی صحت بارے پوچھنے کے علاوہ جوشاندہ بھیجنے کی بات کی تھی۔ انہوں نے اپنے پیغام میں لکھا ”اسلام و علیکم۔ تم اب کیسا محسوس کر رہی ہو؟ میں مزید جوشاندہ لے کر آئی ہوں جو ارحم کو دیدوں گی تاکہ وہ تمہیں پہنچا دے، انشاءاللہ۔“

اور اس ایس ایم ایس کے جواب میں ”ساسو ماں“ کو اچھی خاصی گالیوں سے بھرا پیغام موصول ہوا تو آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ ان پر کیا بیتی ہو گی اور خود ایمن پر کیا گزری ہو گی۔ ”ساسو ماں“ کے ایس ایم ایس کے جواب میں خودکار پیغام گیا اور جیسے ہی ایمن کو احساس ہوا تو اس نے واپس لکھا ”اوہ میرے خدا۔۔۔ مجھے معاف کر دیں۔ یہ ایک خودکار طریقے سے بھیجا جانے والا پیغام تھا جو پڑھائی کے وقت بھیجنے کی غرض سے لکھ رکھا ہے۔“

ایمن نے اس ساری صورتحال کو ٹوئٹر پر شیئر کیا اور لکھا ”میرے منگیتر کی ماں نے میری طبیعت کے بارے میں جاننے کیلئے رابطہ کیا تو اور پھر یہ ہوا۔ میں اپنے آپ کو مارنے لگی ہوں۔“

my fiancé’s mother texted to check up on me and omg im gonna kms pic.twitter.com/Cn2iRGANLg