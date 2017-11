ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ گالف کھیلتے ہوئے جاپانی وزیر اعظم گڑھے میں گر گئے

ٹوکیو(ڈیلی پاکستان آن لائن )امریکی صدر ڈونلڈٹرمپ کے ساتھ گالف کھیلتے ہوئے جاپانی وزیر اعظم گڑھے میں گر گئے لیکن امریکی صدر اس سے بے خبر آگے بڑھ گئے ۔

تفصیل کے مطابق امریکی صدر اور جاپانی وزیراعظم شنزو ایبے ایک کھلے میدان میں گالف کھیل رہے تھے کہ اس دوران وزیراعظم شنزو ایبے پاوں پھسلنے سے ایک گہرے گڑھے میں سرکے بل جا گرے۔میڈیا پر سامنے آنے والی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ صدر ٹرمپ آگے آگے چل رہے ہیں جب کہ جاپانی وزیراعظم ان کے پیچھے ہیں۔ انہوں نے توجہ نہیں کی کہ وہ ایک گڑھے کے کنارے پر ہیں جہاں اچانک ان کا پاوں پھسلا اور وہ گڑھے میں جا گرے۔سوشل میڈیا پر شنزو آبے کے ساتھ پیش آئے حادثے کی فوٹیج اور تصاویر وائرل ہیں جہاں ان پر بھرپور مزاحیہ تبصرہ آرائی جاری ہے۔

Japanese PM Abe rolls down a bunker while golfing with president Trump. pic.twitter.com/HlDkKqdPsh