”پدی رات کو ٹانگیں آسمان کی طرف کرکے سوتی ہے اور سمجھتی ہے کہ اس نے ۔۔۔“ ن لیگی ایم پی اے حنا بٹ نے جب مریم نواز کی تعریف کرنے کی کوشش کی تو آگے سے لوگوں نے ایسی درگت بنادی کہ انہوں نے خوابوں میں بھی نہ سوچا ہوگا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان مسلم لیگ نواز کی رکن پنجاب اسمبلی حنا پرویز بٹ کو ٹوئٹر پر اس وقت شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا جب انہوں نے مریم نواز کی تعریف کرنے کی کوشش کی، سوشل میڈیا صارفین نے ان کے وہ لتے لیے کہ انہوں نے خوابوں میں بھی نہ سوچا ہوگا۔

تفصیلات کے مطابق حنا پرویز بٹ نے ٹوئٹر پر ایک خبر کا تراشہ شیئر کیا جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ مریم نواز کے جانے کے بعد ایجوکیشن ریفارمز پروگرام ٹھنڈا پڑ گیا ہے۔ حنا بٹ کے یہ ٹویٹ کرنے کی دیر تھی کہ سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے تنقید کا ایک طوفان ابل پڑا۔ شاہد حسین نے کہا ’ پدی رات کو اپنی ٹانگیں اوپر آسمان کی طرف کرکے سوتی ہے اور سمجھتی ہے کہ اس نے آسمان کو سہارا دیا ہے ورنہ گر پڑے گا‘۔

Piddi Raat ko apni Taangaain ooper aasmaan ki taraf ker kay soti hay. or samajhti hay kay us nay aasmaan ko shara diya hay werna Gir pray ga



آصف محمود نے کہا ’ ویسے یہ فخر کی بات نہیں بلکہ آپ کی ناکامی ہے کہ آپ کی چیزیں فرد واحد کے گرد گھوم رہی ہیں‘۔



ارمغان نے لکھا ’ اسے کہتے ہیں نااہلی اور نالائقی، ادارے بنائے ہوتے میرٹ اور قانون کی بالادستی قائم کی ہوتی تو یہ خبر نہ لگتی‘۔



فاطمہ نامی صارف نے حنا بٹ کو مشورہ دیا کہ شخصیات کی بجائے ادارے مضبوط کیے جائیں۔

Make the institutions strong not the personalities!



نعیم اعجاز نے اس خبر کو مسلم لیگ ن کی ناکامی گردانا اور کہا کہ حنا پرویز بٹ بالواسطہ طور پر ن لیگ کی ناکامی کا اعتراف کر رہی ہیں کیونکہ اس پارٹی کی پوری ٹیم مل کر بھی ایک باقاعدہ سسٹم نہیں بنا سکی۔

Indirectly u r confessing that PMLN whole team is unable to produce an independent system.