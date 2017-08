”یہ دیکھو پنجاب پولیس کیا کر رہی ہے“ حمزہ علی عباسی نے نواز شریف کی لاہور آمد سے قبل پنجاب پولیس کی ایسی تصاویر شیئر کر دیں کہ دیکھ کر پاکستانیوں کا غصہ آسمان کو چھونے لگا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) سابق وزیراعظم نواز شریف کا قافلہ گوجرانوالہ سے لاہور کی جانب روانہ ہو چکا ہے جس کے باعث مریدے، کامونکی اور شاہدرہ کے مقام پر کارکنوں کی بڑی تعداد ان کے استقبال کیلئے تیار ہے۔

یہ بھی پڑھیں۔۔۔ ”شیخ رشید دی بہن ۔۔۔“(ن) لیگ کی ریلی میں شرمناک ترین نعرہ لگا دیا گیا، سن کر ہر پاکستانی کا رنگ لال ہو جائے

اس ریلی کے باعث پنجاب پولیس کی جانب سے سخت سیکیورٹی کے انتظامات کرتے ہوئے پولیس کی بھاری نفری تو تعینات کی ہی گئی مگر اس کیساتھ ہی پنجاب پولیس ایسا کام بھی کرتی رہی جسے دیکھ کر پاکستانی حیرت کیساتھ ساتھ غم و غصے میں بھی مبتلا ہو جائیں گے۔

معروف اداکار اور اینکر پرسن حمزہ علی عباسی نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر چند تصاویر جاری کیں تو دیکھنے والے حیرت زدہ رہ گئے۔ ان تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پنجاب پولیس کے زیر استعمال گاڑیاں مسلم لیگ (ن) کے کارکنان کو ریلی میں پہنچانے کیلئے استعمال کی جا رہی ہیں۔

یہ بھی پڑھیں۔۔۔ شیخ رشید نے 13 اگست لیاقت باغ میں جلسے کے بعد ایسا کام کرنے کا اعلان کر دیا کہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں تمام رکاوٹیں توڑ کر پہنچنے کی کوشش کریں گے کیونکہ۔۔۔

انہوں نے تصاویر شیئر کرتے ہوئے لکھا ”جی ٹی روڈ ریلی میں شرکت کیلئے مسلم لیگ (ن) کے کارکنان کیلئے پنجاب پولیس کی پک اینڈ ڈراپ سروس، عوام کے وسائل کا شرمناک استعمال۔“

#GTRoadRally Punjab Police Pick & Drop Service for PML N workers for thr rally. Shameless use of public resources. pic.twitter.com/1zAORwQp4S