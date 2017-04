شعیب بھائی چھوٹے ملک صاحب دنیا میں کب آرہے ہیں ؟ ثانیہ مرزا کو شادی کی سالگرہ کی مبارکباد پر شہریوں نے شعیب ملک سے سوال پوچھ لیا

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن)شعیب ملک نے جیسے ہی ثانیہ مرزا کو شادی کی سالگرہ کی مبارکباد دی ، پاکستانی شہریوں کو بھی سوشل میڈیا پر ان سے سوالات پوچھنے کا موقع مل گیا ۔ شہریوں نے ویسٹ انڈیز کیخلاف شعیب ملک کی شاندار کارکردگی اور شادی کی سالگرہ کی مبارکباد دیتے ہوئے پوچھا ہے وہ بچے کی پیدائش کی خوشخبری کب سنائیں گے ؟

نیوزویب سائٹ’ پڑھ لو‘ کے مطابق جونہی شعیب ملک نے 2روز قبل اپنی اہلیہ ثانیہ مرزا کو سوشل میڈیا پر ٹویٹ کے ذریعے شادی کی ساتویں سالگرہ کی مباکباد دی تو شہریوں نے بھی موقع دیکھ کر سوالات کے امبار لگا دیے ۔ شہریوں نے شعیب ملک سے نہ صرف یہ پوچھا کہ انکی طرف سے بچے کی پیدائش کی خوشخبری کب سننے کو ملے گی بلکہ بعض نے تو یہ تک کہہ دیا کہ ”کتنا اچھا ہوتا کہ شادی کی سالگرہ دونوں کا بیٹا یا بیٹی کر رہی ہوتی مگر سات سال ہو گئے اور آپ دونوںہی سالگرہ منا رہے ہیں “۔

Of course. Only in Pakistan. pic.twitter.com/rqU7kSR1SR

راج عمر نامی کرکٹ فین نے شعیب ملک کے ٹویٹ پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ’ ’سات سال ہو گئے مگر ابھی تک کوئی بچہ نہیں ، پھر بھی آپ دونوں کو شادی کی سالگرہ مبارک ہو “۔

شعیب ملک کے ایک مداح نے اپنے ٹویٹ میں پوچھا کہ ”اب چھوٹے ملک صاحب دنیا میں کب آرہے ہیں ؟ کوئی خوشخبری ؟

@realshoaibmalik @MirzaSania And Wishing you happy wedding Anniversary Sania mam and you....Shoaib sir I want to your new family member little son you become papa??????