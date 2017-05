”میں اپنی محبوبہ کو گھر سے لینے گیا تو اس کے ابو آ گئے اور میں ٹیکسی ڈرائیور بن گیا اور پھر۔۔۔“ عشق میں ڈوبے پاکستانی لڑکے نے اپنے ساتھ پیش آنے والا مزاحیہ ترین واقعہ سنا دیا، نتیجہ ایسا نکلا کہ جان کر آپ ہنسی نہ روک پائیں گے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) عشق کرنا بہت ہی مشکل کام ہے جس دوران بہت سے ”ڈرامے“ بھی ہوتے ہیں اور ناز نخرے بھی اٹھانے پڑتے ہیں مگر کئی مرتبہ کچھ ایسے لمحات بھی آ جاتے ہیں کہ جن کے بارے میں انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔

کسی لڑکے اور لڑکی کے درمیان تعلق کے باعث سب سے زیادہ مشکل لڑکی کو اٹھانا پڑتی ہے اور وہ ہوتی ہے والدین کو راضی کرنے کی مشکل، اگرچہ بیٹیوں کی حفاظت کے معاملے میں باپ ہر طرح کے اقدامات اٹھاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ سخت باپ کا ڈر بہت سوں کی ’بولتی‘ بند کر دیتا ہے۔

ایسا ہی ایک واقعہ پاکستانی لڑکے احد نے بھی سنایا جو اپنی محبوبہ کو لینے اس کے گھر گیا تو اس کی بجائے اس کے ”ابو“ باہر آ گئے اور پھر وہ کچھ ہو گیا جسے جان کر آپ کیلئے اپنی ہنسی روکنا مشکل ہو جائے گا۔ احد نے اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعے کی تمام تر تفصیل ٹوئٹر پر جاری کی تو ہنسی کا طوفان آ گیا اور اس کی کہانی تیزی سے وائرل ہو رہی ہے۔

احمد نے بتایا کہ ”میں اپنی محبوبہ کو لینے کیلئے اس کے گھر گیا، جب میں اس کی گلی میں داخل ہو رہا تھا تو اسے ایس ایم اس کیا کہ ’میں باہر ہوں‘۔ 2 سے 3 منٹ بعد اس کا جواب آیا کہ ’ابو آ گئے ہیں‘۔“

i went to pick my gf at her home, while entering her street i texted her "I'm outside" after 2-3 minutes she replied "dad aagaye hain ++ — Ahad Abbasi. (@_ErrorGuy) May 10, 2017

احمد نے کہانی کا اگلا حصہ بتاتے ہوئے لکھا کہ ”محبوبہ نے جواب دیا کہ تم گلی سے باہر نکلو، میں نے ویسا ہی کیا، کچھ منٹوں کے بعد اس نے مجھے فون کیا اور کہا کہ میں نے ابو کو بتایا ہے کہ دوست کی طرف جا رہی ہوں۔“

tum street se bahir niklo" i did the same, after a few minutes she called me "yar main ne dad ko btaya hai friend ki taraf ja rahi hun++ — Ahad Abbasi. (@_ErrorGuy) May 10, 2017

احمد نے مزید لکھا کہ ”میں کریم ٹیکسی لے رہا ہوں، تو تم آ جانا جب میں ایس ایم ایس کروں، میں بہت زیادہ کنفیوز ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، خیر اس نے مجھے ایس ایم ایس کیا اور میں اس کے گھر کے باہر چلا گیا۔“

aur I'm taking Careem cab, tou tum aajana jab main text karun", i was so confused yeh kya ho rha hai, anyway she texted me and went to her++ — Ahad Abbasi. (@_ErrorGuy) May 10, 2017

احمد نے بتایا کہ ”جب وہ اپنے ’ابو‘ کے ساتھ باہر آئی تو اس کے والد نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور کچھ بھی بولے بغیر گاڑی کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔“

home, when she came outside with her dad, her dad opened the door and without saying a word start checking my car++ — Ahad Abbasi. (@_ErrorGuy) May 10, 2017

احد کے مطابق ”انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کون سا ماڈل ہے، میں نے جواب دیا سر 2013ئ، انہوں نے پوچھا اپلائیڈ فار کیوں ہے؟ میں نے کہا کہ سر ایک ہفتے پہلے خریدی ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ کتنے کما لیتے ہوں تو میں نے بتایا کہ سر 90 ہزار روپے ماہانہ کما لیتا ہوں۔“

Him: konsa model hai?

Me: Sir 2013

Him: applied for kyun hai?

Me: Sir 1 week pehly import hui hai

Him: kitne kama lete ho?

Me: 90K a month++ — Ahad Abbasi. (@_ErrorGuy) May 10, 2017

احد کا کہنا تھا کہ ”انہوں نے سوال کیا کہ اگر گاڑی ایک ہفتے پہلے لی ہے تو پھر 90 ہزار کیسے کما لیا، میں نے کہا کہ سر ایک گاڑی پہلے بھی چل رہی ہے میری، انہوں نے اگلا سوال پوچھا کہ پہلے کیا کرتے تھے۔“

Him: gari 1 week pehly aai tou 90K month kaise kama liay?

Me: sir aik gari pehlay bhi chal rahi hai meri

Him: pehly kya karte thay?

+++ — Ahad Abbasi. (@_ErrorGuy) May 10, 2017

احد نے لکھا ” سر میں ایونٹ پلاننگ کی کمپنی ہے میری۔ انہوں نے پوچھا کہ تو پھر کیوں ٹیکسی چلا رہے ہو؟ میں نے کہا کہ سر ویسے ہی۔ انہوں نے پوچھا کہ اگر میں گاڑی لگاﺅں تو 90 ہزار ملیں گے؟“

Me: Sir event planning company hai meri

Him: tou phir kyun Taxi chala rhay ho?

Me: Sir.... waise hee

Him: main gari lagaon tou 90K mily ga? — Ahad Abbasi. (@_ErrorGuy) May 10, 2017

احد کے مطابق اس نے جواب دیا کہ ”سر یہ آپ کی محنت پر منحصر ہے۔ انہوں نے کہا میں کام چور لگتا ہوں تمہیں؟ میں نے کہا کہ نہیں سر، میرا یہ مطلب نہیں ہے۔“

Me: Sir depend krta hai aap kitni mehnat karte hain

Him: main kaam chor lagta hun tumhain?

Me: N.. No sir mera matlab yeh nahi tha... — Ahad Abbasi. (@_ErrorGuy) May 10, 2017

احمد نے واقعے کا آخری حصہ بیان کرتے ہوئے لکھا کہ ”انہوںنے پوچھا کریم کا آفس کدھر ہے؟ میں نے انہیں پتہ دیا تو وہ مسکرائے اور کہا کہ مذاق کر رہا ہوں برا نہ منانا، اللہ حافظ۔۔۔“