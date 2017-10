”لکھ دی لعنت کیونکہ۔۔۔“ اشناءشاہ نے اپنی تصویر انسٹاگرام پر شیئر کی تو پاکستانیوں کا غصہ آسمان چھونے لگا، کیا کچھ کہہ گئے؟ جان کر آپ اپنی آنکھیں ہی بند کر لیں گے

Dress: @erumkhancouture Makeup: @zoyanasir Clutch: @houseofaphrodite #Magnumparty17 #Achocolateaffair #zoysauce #littlereddress @sabsthesalon #ladyinred #figure8 #chocolate #ushnashah

A post shared by Ushna Shah (@ushnashah) on Oct 10, 2017 at 6:07am PDT