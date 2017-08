’تم تو پاکستانی ہی نہیں‘ جشن آزادی کا پیغام شیئرکرنے پر ایک شہری نے یہ بات کہی تو شنیرااکرم نے ایسا جواب دیا کہ پاکستانیوں کے دل جیت لیے

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان کا سترہواں یوم آزادی روایتی جوش و جذبے کیساتھ منایا جارہاہے اور اس موقع پرکئی دیگر پاکستانیوں بھابھیوں کی طرح سوئنگ کے سلطان وسیم اکرم کی اہلیہ شنیرا اکرم بھی کسی سے پیچھے نہیں رہیں اور ایسا کام کردیا کہ تمام پاکستانیوں کے دل جیت لیے ۔

ارض پاکستان نامی ٹوئیٹراکاﺅنٹ سے شنیرااکرم کی پاکستان کے 70ویں یوم آزادی کے سلسلے میں ’پاکستان میری پہچان‘ کے عنوان سے تصویر شیئر کی گئی اور ساتھ لکھا کہ یہ وہ ہیں جو پاکستان میں واقعی خوش ہیں اور پاکستانیوں کو آپ پر فخر ہے ۔

The proud wife of Swing ka Sultan, The one who is really happy in Pakistan & Pakistanis are proud to have @iamShaniera #PakMeriPehchan pic.twitter.com/5dnYXnoGey — Arz-e-Pakistan (@Arze_Pakistan) August 12, 2017



شنیرا نے بھی ٹوئیٹر ہینڈل سنبھالا اور’ارض پاکستان‘ کا شکریہ اداکیا ۔

لیکن حسب معمول ایک سلیبرٹی کے کچھ حامی تھے تو وہیں مخالفین کی بھی کمی نہ تھی ۔صوفیہ خان نے لکھا کہ ’ کوئی بھی پاگل نہیں۔ ۔ ۔چند لوگ ہی گوروں کے پجاری ہیں، اب یہ ملک بدل رہاہے ، مہربانی کرکے پاکستانیوں کی بے عزتی مت کریں‘۔

No one is that stupid . Only a few people are white worshippers now this country is changing please don't insult Pakistanis intelligence — Sophia Khan (@sophiakhan707) August 12, 2017



تاہم شنیرا اکرم کی طرف سے صوفیہ خان کو ملنے والے جواب نے تمام پاکستانیوں کے دل جیت لیے اور کہاکہ ’جوچیز آپ کو پاکستانی بناتی ہے وہ جلد کا رنگ نہیں بلکہ آپ کے دل کا رنگ ہے ، اورآج میرا دل سبزاور سفید ہے، آپ کے دل کا رنگ کیا ہے؟‘

What makes you Pakistani is not the colour of your skin darling it's the colour of your heart.And today mine is Green & White. What's yours? https://t.co/ebmoGl47cL — Shaniera Akram (@iamShaniera) August 13, 2017



آپ شنیرا اکرم کے حامی ہوں یا مخالف ، اس سے قطعہ نظر لیکن اس نقطے پر شنیرا اکرم بالکل درست تھیں ، حب الوطنی آپ کسی کی رنگت سے نہیں جانچ سکتے اور اس کی ایک مثال گزشتہ دنوں کراچی میں انتقال کرنیوالی جرمن خاتون ڈاکٹررتھ فاﺅ آپ کے سامنے ہے ۔ شنیراکرم کی ٹوئیٹ سامنے آتے ہی صارفین کی بڑی تعداد نے انہیں سراہا اور خوب داد دی ۔

مومل گوندل نے لکھاکہ ’ بھابھی، وہ جعلی اکاﺅنٹ ہے جو اس حقیقت پر خوش نہیں کہ آپ پاکستان سے محبت کرتی ہیں اور پاکستانی آپ سے ،ہم آپ سے محبت کرتے ہیں بھابھی‘۔

That's a fake account Bhabi perhaps someone who's not happy with the fact that you love Paksitan and Paksitan loves you. We Love u Bhabi ???????????? — Gondal_Momal93 (@MomalGondal93) August 13, 2017



گولڈن ہورڈے نے لکھاکہ ’شنیرانے درست کہا، آپ پاکستان میں رہنے والے بہت سے لوگوں سے اچھی پاکستانی ہو‘۔

Well said Shaniera. You are more and a better pakistani then most people living in pak. — Golden Horde (@Golden__Horde) August 13, 2017



جہانزیب سلہری نے لکھاکہ ’مہربانی کرکے اس کی گستاخی کو نظرانداز کردیں، میں اس کی طرف سے معافی مانگتا ہوں، آپ ان لوگوں سے زیادہ بہتر ہوجو یہاں پیداہوئے اور پرورش پائی، آپ پاکستان کااصلی رنگ ہیں‘۔

Please ignore her ignorance.I apologise on her behalf. You are as much a Pakistani as any other born & bread. You are a true colour of Pak???????? — جہانزیب (@Jazzsulehri) August 13, 2017



سید علی ضیاءجعفری نے لکھاکہ ’بھابھی آپ کا بہت بہت شکریہ، ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، جشن آزادی مبارک‘۔