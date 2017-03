وہ کام جو اکثر مرد کرتے ہیں اس خاتون سیاستدان کو اتنا برا لگتا ہے کہ اس کا مطالبہ سن کر آپ ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہوجائیں گے

واشنگٹن (مانیٹرنگ ڈیسک) اہل مغرب کی اخلاقیات ایک ایسا معمہ ہے کہ جسے جتنا سلجھانے کی کوشش کی جائے اتنا ہی الجھتا چلا جاتا ہے۔ امریکا کو ہی دیکھ لیجئے، جہاں ایک جانب مادر پدر آزاد جنسی اختلاط کی بھرمار ہے تو دوسری جانب ڈیموکریٹک پارٹی کی ایک رکن اسمبلی نے مردوں کی خود لذتی کو جرم قرار دلوانے کیلئے بل پیش کر دیا ہے ۔

ویب سائٹ ریکولاءنیوز کے مطابق یہ بل ہیوسٹن شہر سے تعلق رکھنے والی قانون ساز جیسکا فارار نے پیش کیا ہے۔ ہاﺅس بل 4260کہلانے والے مجوزہ قانون میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ خود لذتی کے مرتکب ہونے والے مردوں کو نہ صرف سرکار کی جانب سے صحت کی سہولیات کی فراہمی بند کی جائے بلکہ انہیں 100 ڈالر (تقریبا ً 10 ہزار پاکستانی روپے ) جرمانہ بھی کیا جائے۔

صدر کو بھوت ستانے لگے، خوف سے گھر ہی چھوڑ دیا

رپورٹ کے مطابق جیسکا فارار کا یہ بل امریکی خواتین کو اسقاط حمل کی مکمل آزادی نہ ملنے اور ان پر متعدد پابندیاں عائد کیے جانے پر احتجاج کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ جیسکا اسقاط حمل قوانین کی سخت مخالف رہی ہیں اور انہیں خواتین کے حقوق کی خلاف ورزی قرار دیتی ہیں۔ ان کے پیش کردہ بل میں کہا گیا ہے کہ کسی مرد کی جانب سے خود لذتی کا ارتکاب ہونے والے بچوں کو دنیا میں آنے سے روکنے کے مترادف ہے۔ انہوں نے اس کام کو زندگی کے تقدس کی کھلی خلاف ورزی بھی قرار دیا ہے۔

بل میں یہ مطالبہ بھی کیا گیا ہے کہ مردوں کو صحت کی سرکاری سہولیات مہیا کرنے سے پہلے ان کا ایم آر آئی ٹیسٹ کیا جائے اور ان کے پوشیدہ اعضاءکا مکمل معائنہ بھی کیا جائے۔ مردوں کو خود لذتی سے باز رکھنے کیلئے سرکاری نگرانی میں مشاورت کا اہتمام کیا جائے ان پر یہ پابندی بھی عائد کی جائے کہ اگر وہ خود لذتی کے مرتکب ہوں تو سپرم کو محفوظ طریقے سے ذخیرہ کریں تاکہ ضائع ہونے کی بجائے اسے افزائش نسل کیلئے استعمال کیا جا سکے۔ ان مقاصد کے حصول کیلئے "A Man's Right to Know" کے نام سے ایک کتابچہ تیار کرنے کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے، جس میں مردوں کو خود لذتی کے نقصانات اور اس فعل کا ارتکاب کرنے کی صورت میں سزا کے متعلق معلومات فراہم کی جائیں گی۔