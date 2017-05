”اسے تایا کامران کو مت پکڑانا ورنہ۔۔۔“ عمر اکمل نے مداحوں کو بیٹے کی پیدائش کی خبر دی تو سوشل میڈیا صارفین نے اتوار کی چھٹی ”یادگار“بنانے کا فیصلہ کر لیا، ایسی ایسی ٹویٹس کر دیں کہ ہنسی کا سیلاب آ گیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستانی کرکٹر عمر اکمل کو یہ ”اعزاز“ حاصل ہے کہ وہ جب بھی سوشل میڈیا پر اپنی کوئی تصویر یا ویڈیو اپ لوڈ کرتے ہیں تو صارفین اسے پسند کرنے کیساتھ ساتھ ”جگتیں“ لگانے کا موقع بھی ہاتھ نہیں جانے دیتے اور ان کی خراب پرفارمنس پر اپنے دل کی بھڑاس ’جگتوں‘ کے ذریعے نکالتے ہیں۔

ایسا ہی کچھ اس وقت بھی ہوا جب عمر اکمل نے اپنے نومولود بیٹے کی تصویر سوشل میڈیا ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپ لوڈ کی اور مداحوں کو یہ خوشخبری سنائی کہ وہ بیٹے کے باپ بن گئے ہیں۔

AOA am very happy to announce &share with you all that by the Grace of Allah...Allah has blessed me with a baby boy.keep him in ur prayers. pic.twitter.com/z67hGjWMjv