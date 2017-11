عمران خان نے نوازشریف کی ضیاءالحق کے ساتھ یہ تصویر لگائی تو جواب میں احسن اقبال نے عمران خان کی ایسی تصویر پیش کردی کہ دیکھ کر کپتان بھی پلکیں جھپکنا بھول جائیں گے

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان مسلم لیگ ن پر تنقید کے نشتر چلانے میں کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے لیکن اب کی بار انہیں لینے کے دینے پڑ گئے اور جواباً وزیرداخلہ نے کپتان کو ایسی تصویر دکھادی کہ وہ پلکیں جھپکنا ہی بھول جائیں گے ۔

عمران خان نے اپنی تازہ ٹوئیٹ میں نوازشریف اور جنرل ضیاءالحق کی ایک پرانی تصویر شیئرکردی جس میں ضیا ءالحق آگے آگے چل رہے ہیں اور ساتھ ہی لکھا کہ ”ضیاءکے پیروکار تحریک انصاف کو جمہوریت پر لیکچر دے رہے ہیں ، یہ قیامت کی نشانی ہے“۔

Zia's protégé lecturing PTI on democracy! Signs of Qiamat. pic.twitter.com/ukeFZUzKv6



عمران خان کی اس ٹوئیٹ پر وزیرداخلہ احسن اقبال بھی میدان میں کود پڑے اور بغیر کچھ تبصرہ کیے عمران خان کی باوردی جنرل پرویز مشرف کیساتھ ایک تصویر شیئرکردی جس میں دونوں خوشگوار موڈ میں دکھائی دے رہے ہیں جبکہ عمران خان نے اپنے ہاتھ میں کولا ڈرنکس کی ایک بوتل پکڑرکھی ہے ۔



دونوں رہنماﺅں کے ٹوئیٹس کے بعد نہ ختم ہونیوالا ایک سلسلہ چل نکلا اور بیشترصارفین نے اپنا اپنا موقف دینا شروع کردیا، کسی نے عمران خان کا شکریہ ادا کیا تو کسی نے طنز کے تیز چلائے۔انعم عباسی نے لکھا کہ ”چلو، ایسا ہی کرتے ہیں اور ورلڈ کپ کی فاتح ٹیم کیساتھ نوازشریف کے ہاتھوں ٹرافی وصول کرتے ہوئے عمران خان کی تصویرشیئرکردی ۔

