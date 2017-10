پاکستانی اور بھارتی فوجی بین الاقوامی بارڈر پر آمنے سامنے آ گئے لیکن پھر اگلے ہی لمحے ایسا کام ہو گیا کہ پوری دنیا دنگ رہ گئی، دیکھ کر آپ بے اختیار کہیں گے کہ کاش ہمیشہ کیلئے ایسا ہو جائے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) لائن آف کنٹرول (ایل او سی) کے بارے میں سوچتے ہی توپوں کی گھن گرج اور گولیوں کی بوچھاڑ کا خیال آتا ہے۔ اکثر ٹی وی پر بھارتی جارحیت اور اس کے نتیجے میں زخمی ہونے والے افراد کی خبریں سننے کو ملتی ہیں جس کے باعث ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بارڈر پر ہروقت ایک جنگ جاری ہے۔

مگر بعض اوقات کچھ ایسے واقعات بھی سامنے آ جاتے ہیں جنہیں دیکھ کر ناصرف پاکستان اور بھارت کی عوام بلکہ پوری دنیا ہی دنگ رہ جاتی ہے اور دونوں ملکوں کی عوام یہ کہنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ کاش دونوں ممالک کے درمیان ایسے ہی تعلقات قائم ہو جائیں اور اس خطے میں امن کا بسیرا ہو۔

سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بین الاقوامی بارڈر پر پاکستان اور بھارت کے فوجی اہلکاروں کے درمیان مٹھائی کا تبادلہ ہو رہا ہے۔ اس موقع پر دونوں جانب سے ناصرف مٹھائیوں کے تحفے دئیے جاتے ہیں بلکہ ان لمحات کو کیمرے کی آنکھ میں بھی محفوظ کیا گیا تاکہ دنیا کو دکھایا جا سکے کہ اگر برابری کی بنیاد پر مفاہمت ہو اور مسئلہ کشمیر کیساتھ ساتھ دیگر مسائل پر مذاکرات کے دروازے کھولے جائیں تو دیر سے ہی سہی مگر امن ضرور قائم ہو سکتا ہے۔

۔۔۔ویڈیو دیکھیں۔۔۔

#Pakistan Army and #Indian Army Sharing Sweets at the International Border.

????@defencepk #PakistanArmy pic.twitter.com/ofNViLGkWU