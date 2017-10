”میں سنہری بالوں والی وگ لگاکر ٹی وی پر پروگرام کروں گا اگر پاک فوج نے ۔ ۔ ۔“سینئر صحافی ضرار کھوڑو نے چیلنج دیدیا

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن)سینئر صحافی اور شریک اینکر پرسن ضرار کھوڑو نے اعلان کیا ہے کہ ””میں سنہری بالوں والی وگ لگاکر ٹی وی پر پروگرام کروں گا اگر پاک فوج نے ملک میں مارشل لاءنافذ کردیا “۔

تفصیلات کے مطابق مائیکروبلاگنگ ویب سائٹ ٹوئیٹر پر کچھ عرصہ قبل گھر سے غائب ہونیوالے بلاگر احمد وقاص گورایا نے لکھاکہ ” پاکستان میں اقتدار پر ملٹری کے قبضے کی افواہیں ہیں، سول انتظامیہ کی طرف سے سینئر سیاستدانوں کو سینئرصحافیوں کو سنجیدہ سیکیورٹی الرٹ جاری کردیاگیا“ جس پر سینئر صحافی ضرارکھوڑومیدان میں آگئے اور واضح کیا کہ’ ایسا کچھ نہیں،نہیں‘۔



سعدیہ نے اس جواب پر ضرار کھوڑ کو کہاکہ”آپ سے یہ سن کر خوشی ہوئی“تو ضرار کھوڑونے کہاکہ ”اگر میں غلط ہوں تو ہمیں جلد ہی بہت کچھ مل جائے گا“۔

Well if I'm wrong we'll find out soon enough :-) https://t.co/S7fVF1ozEH



ضرارکھوڑوکے موقف پر طلال مغل نے لکھاکہ ”یہ بھی ممکن ہے کہ وہ آپ کوسینئر صحافی تصور نہ کرتے ہوں، ویسے ہی کہا ہے“۔جواباً ضرار کھوڑونے ایک مرتبہ پھر لکھاکہ ” یہ بھی درست ہے لیکن اگر میں غلط ہوں اور مارشل لاءلگ جاتاہے تو میں سنہری بالوں والی وگ لگاکر ٹی وی پروگرام کروں گا، پکا وعدہ “۔

Also true. But if I'm wrong and there is a coup I shall wear a blonde wig on air. Pakka promise https://t.co/aVTm4EBnrl