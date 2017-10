”زندگی ہو تو احمد شہزاد جیسی، سارا دن سلپ میں کھڑے رہو اور۔۔۔“ سوشل میڈیا پر پاکستانیوں نے احمد شہزاد کی ایسی ”درگت“ بنائی کہ ہر کوئی ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو گیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) احمد شہزاد کو چیمپینز ٹرافی میں ڈراپ کیا گیا تو ورلڈ الیون کیخلاف آزادی کپ میںکیلئے ٹیم میں دوبارہ شامل کر لیا گیا جہاں انہوں نے اچھی کارکردگی دکھائی۔

شائد اسی کارکردگی کی بنیاد پر انہیں سری لنکا کیخلاف ون ڈے سیریز کیلئے بھی ٹیم میں شامل کر لیا گیا مگر وہ ”سیلفی کنگ“ ہی کیا جو تسلسل سے پرفارمنس دے سکے۔ ایک مرتبہ پھر وہ قوم کو مایوس کرنے میں ”کامیاب“ ہو گئے اور 12 گیندیں کھیل کر کوئی سکور بنائے بغیر ہی آﺅٹ ہوگئے۔ان کی یہ ”ادا“ پاکستانیوں کو پسند نہ آئی اور سوشل میڈیا پر ان کی ایسی زبردست ”درگت“ بنائی کہ دیکھ کر ہر کوئی ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو گیا۔

احمد نامی ایک ٹوئٹر صارف نے لکھا ”0 سکور، سارا دن سلپ میں کھڑے رہو اور دوسروں کو شاباشی دیتے رہو، زندگی ہو تو شہزاد جیسی۔“

0 runs, stand at slip all day & give shabashi to others, life ho to Shehzad jaisi. — Ahmed (@azkhawaja1) October 13, 2017

کرکٹر عمران نذیر نے بھی چبھتا سوال کیا ”احمد شہزاد نے کتنا سکور بنایا؟“

How much Ahmad Shahzad scored? — Imran Nazir (@imrancrickter) October 13, 2017

نائٹ اوول نامی صارف نے لکھا ”دو طرح کے انڈے ہوتے ہیں۔۔۔ ایک ابلا ہوا انڈہ۔۔۔ اور دوسرا احمد شہزاد۔“

Two types of eggs:



1- Boiled eggs

2- Ahmad Shehzad — A Night Owl. (@S_aalTweets) October 13, 2017

ریحان الحق نے لکھا ”سخت محنت سے حاصل کئے گئے ”انڈے“ سے بہتر کچھ نہیں ہو سکتا۔“

"Nothing better than a hard fought duck" pic.twitter.com/lzpqPzUDbz — Rehan Ulhaq (@Rehan_ulhaq) October 13, 2017

راجہ موسیٰ نے لکھا ”لگاتار 3 چھکوں سے سیدھا 12 گیندوں پر 0، احمد شہزاد۔۔۔! کیسے کر لیتے ہو یار آپ؟“

From 3 sixes in a row to 0 of 12 balls #AhmedShehzad kaisay kr letay ho yaar aap? ????????#PAKvSL pic.twitter.com/ORNReponE8 — Raja Musa ???????? (@raja_musa96) October 13, 2017

عزیز ہم وطن نامی صارف کا کہنا تھا ”پاکستان میں ہم ”انڈہ“ نہیں کہتے۔ ہم کہتے ہیں ’احمد شہزاد پرچی کو ٹیم سے اب نکال بھی دو‘ اور یہ بہت ہی اچھا ہے۔“

In Pakistan, we don't say "Duck" we say "lanti ahmed shehzad parchi ko team se ab nikal bhi do lanat insan" and thats beautiful — An Aziz Hamwatan (@Fay_Alif) October 13, 2017

سہیل نے لکھا ”بہت اچھی تصویر ہے پیارے، احمد شہزاد سے اچھا اوپنر ہے۔“

"Nice Pic Dear" is a better Opener than Ahmed Shehzad! — Sohail???? (@Sheikh_Says) October 13, 2017

صائم خان کا کہنا تھا ”میں آپ کو یہ تجویز دینا چاہوں گا کہ اپنی ہر مشکل کو بالکل اسی طرح نظرانداز کرو جس طرح ہر میچ میں احمد شہزاد کو نظرانداز کرتے ہو۔“

Would like to suggest u to ignore ur problems exactly the same as u ignored the Ahmed shehzad in every match ;) — Saim khan (@Saimism_) October 13, 2017



ری لوڈ نامی صارف نے لکھا ”انڈے پروٹین کے حصول کا بہت بڑا ذریعہ ہیں، اور میرے جم سیشن کیلئے بھی۔ احمد شہزاد کا بیان۔“

"ducks are great source of protein. hence, important for my gym session" - ahmed shehzad — reload™ (@Nictorizer) October 13, 2017

احد نے لکھا ”احمد شہزاد جب بھی ڈریسنگ روم واپس جاتا ہو گا تو مکی آرتھر اس طرح استقبال کرتے ہوں گے۔“

Mickey Arthur as Ahmed Shehzad walks back in to the dressing room pic.twitter.com/6Ot6mujccc — Ahad (@ahadrx7) October 13, 2017

اسامہ طارق کا کہنا تھا ”کیا زبردست اننگز تھی، سری لنکا کیلئے بہت بڑی کامیابی، احمد شہزاد 12 گیندوں پر سنچری سے صرف 100 سکور کم بنا کر آﺅٹ ہو گئے۔“

What an Amazing inning, Big wicket for Sri Lanka, Ahmed Shehzad gone after scoring(only 100 less than) a century in just 12 Balls.#PAKvSL — Osama Tariq (@Osama_Tariq_) October 13, 2017

حمزہ نے لکھا ”لیجنڈ اپنی سنچری سے صرف 100 سکور کی دوری پر تھا کہ آﺅٹ ہو گی۔ احمد شہزاد تم کمال ہو۔“