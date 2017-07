نجم سیٹھی نے ایسی حرکت کر دی کہ پاکستان بھر کی خواتین ناراض ہو گئیں، سوشل میڈیا پر احتجاج شروع ہو گیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) جنسی تعصب، ہم جنس پرستی کی مخالفت اور نسل پرستی سمیت بہت سے ایسے موضوعات ہیں جن پر گفتگو کرتے ہوئے انتہائی محتاط رہنا ضروری ہے تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو اور کوئی ہنگامہ کھڑا نہ ہو جائے اور اگر ایسا نہ کیا جائے تو پھر انتہائی سخت ردعمل کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔

ایسا ہی کچھ معروف صحافی اور تجزیہ کارنجم سیٹھی کے ساتھ بھی ہوا جن کے اخبار میں ’جنسی تعصب‘ پر مبنی ایک ایسا کارٹون شائع ہو گیا کہ پاکستان بھر کی خواتین ناراض ہو گئی ہیں اور سوشل میڈیا پر احتجاج شروع ہو گیا ہے۔ یہ کارٹون صابر نذر کی جانب سے بنایا گیا ہے اور پاکستان بھر کے لوگ اس غیر ذمہ دارانہ حرکت پر احتجاج کر رہے ہیں۔

سوشل میڈیا صارفین کا کہنا ہے کہ اس کارٹون کے ذریعے جو پیغام دینے کی کوشش کی گئی ہے وہ کئی اور طریقوں سے بھی بہت اچھی طرح لوگوں تک پہنچایا جا سکتا تھا۔ لیکن اخبار میں چھپنے والے مذکورہ کارٹون انتہائی متنازعہ ہے اور ایک نامور کارٹونسٹ کی جانب سے ایسا کارٹون بنایا جانا اور بھی حیرت کی بات ہے۔

ایک صارف ’نیڈو‘ نے لکھا ”آج نجم سیٹھی نے اپنے ایڈیٹوریل پر ’جنسی تعصب‘ پر مبنی کارٹون شائع کیا اور آزاد خیال لوگوں نے اس پر کوئی ردعمل نہیں دیا۔ وہ اوریا سے مختلف نہیں ہیں۔“

Today Najam Sethi added a sexist cartoon by Sabir Nazar on top of his editorial but liberals didnt bat an eye.They arent different from Orya pic.twitter.com/rQlFbZ8g80 — Nido (@Nid0_0) July 14, 2017

ایک اور صارف ماریہ میمن نے لکھا ”یہ بہت ہی ناقص کارٹون ہے۔“

This is in an extremely poor taste! pic.twitter.com/j2ewIG0KN9 — Maria Memon (@Maria_Memon) July 14, 2017

ایک صارف ’این‘ نے لکھا ” صابر نذر نے واقعی بہت پریشان کن کارٹون بنایا ہے۔ یہ بنانے کیلئے خاص قسم کی گندگی ذہن میں بھری ہو گی۔“

Really disturbing cartoon by Sabir Nazar- Takes a special kind of filth in mind to come up this. pic.twitter.com/OsjVT7LWab — N (@ElfNur_3) July 14, 2017

عباد کا کہنا تھا ” صابر نذر نے بہت ہی نفرت انگیز کارٹون بنایا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کس قسم کا شخص ہے۔ جنسی تعصب پسند۔“