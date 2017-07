”میں پہلے یہ کام کروں گا“ پاکستانی طالب علم ڈگری لینے سٹیج پر آیا تو سب کے سامنے ایسی حرکت کر دی کہ پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا، ویڈیو نے سوشل میڈیا پر دھوم مچا دی، دیکھ کر حسن علی بھی خوش جائیں گے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) قومی فاسٹ باﺅلر حسن علی کا وکٹ لے کر جشن منانے کا منفرد انداز پاکستان بھر میں بہت مقبول ہو چکا ہے اور پورے ٹورنامنٹ کی یادگاروں میں سے ایک ہے اور اس کیساتھ ہی کرکٹرز کی جانب سے منفراد انداز اپنے کا ایک نیا دور بھی شروع ہو گیا ہے۔

ایسی ہی ایک مثال کرسٹیانو رونالڈو کی بھی ہے جو گول کرنے کے بعد منفراد اندادز میں جشن مناتے ہیں اور اسی طرح پاکستانی کرکٹر رومان رئیس کا انداز بھی بہت منفرد ہے جو بلے باز کو آﺅٹ کر کے ناصرف اسے پویلین واپس بھیجنے پر مجبور کر دیتے ہیں بلکہ ”خاموش“ جشن منا کر شرمندہ بھی کرتے ہیں۔

حسن علی بھی اسی نقش قدم پر چل نکلے ہیں لیکن فرق یہ ہے کہ ان کا طریقہ پاکستانیوں کو ’بھا‘ گیا ہے لیکن اس طالب علم کو تو اتنا پسند ہے کہ اس نے ڈگری لینے سے پہلے حسن علی کے انداز میں اپنی کامیابی کا جشن منایا اور پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا جبکہ پروفیسرز بھی ہنسے بغیر نہ رہ سکے۔

۔۔۔ویڈیو دیکھیں۔۔۔

This Guy celebrated like Hasan Ali before taking his degree.. ???????????? @RealHa55an pic.twitter.com/QoCpwkpsnN