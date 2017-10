ملالہ کو بھی مغربی رنگ ”چڑھ“ گیا، سوشل میڈیا پر ایسی تصویر شیئر ہو گئی کہ پاکستانیوں نے غصے میں لال ہو کر ”درگت“ بنا ڈالی، دیکھ کر آپ کیلئے بھی یقین کرنا مشکل ہو جائے گا

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن) سوات کی بھولی بھالی لڑکی طالبان سے گولی کھانے کے بعد علاج کیلئے برطانیہ چلی گئی اور پھر وہیں اپنی تعلیم جاری کی۔ اس تمام عرصے کے دوران وہ کئی تقریبات میں نظر آئیں اور انہیں نوبل انعام سے بھی نوازا گیا۔ مگر یہ ملالہ جہاں بھی گئی پاکستان کا روائتی لباس زیب تن کئے ہی نظر آئی۔

یہ بھی پڑھیں۔۔۔چوہدری نثار اور شہباز شریف کے درمیان ملاقات،ملکی موجودہ صورتحال پر گفتگو:نجی ٹی وی

لیکن جیسے ہی انہوں نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا تو سب کچھ ہی بدل گیا اور مغربی لباس زیب تن کئے ان کی تصویر سوشل میڈیا پر شیئر ہو گئی ہے جسے دیکھ کر پاکستانی ناصرف غصے سے لال پیلے ہو رہے ہیں بلکہ ملالہ یوسف زئی کی خوب ”درگت“ بھی بنا رہے ہیں۔

ایک ٹوئٹر صارف اعجاز آفتاب نے یہ تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا ”ملالہ یوسف زئی برطانیہ میں۔۔۔ شرم کرو ملالہ۔“

Shame on you Malala Yousafzai in UK pic.twitter.com/b5tiMDZiGw — ijaz aftab (@ijazaftab3) October 15, 2017

ابوبکر کا کہنا تھا ”ہماری معصوم ملالہ آکسفورڈ یونیورسٹی جاتے ہوئے۔۔۔ سادگی اپنے عروج پر!!! سٹائل آ گیا۔۔ دیکھو تو ذرا۔“

Our innocent @Malala going to Oxford university...Simplicity at its Zenith!!! Style is here.. watchout @SaadiaAfzaal and Co @meherbokhari pic.twitter.com/0qPQwxIc77 — Abu Bakar (@AbuBakar2419) October 15, 2017

موہین نبیل نے لکھا ”یہ ہیں مس ملالہ“

Here it is miss MALALA pic.twitter.com/0q92Sy2ToQ — Mohein Nabeel (@MoheinN) October 15, 2017

کچھ لوگ تو یہ تصویر دیکھ کر پہلی نظر میں دھوکہ کھا گیا کیونکہ یہ لباس پہنے انہوں نے چہرے پر چشمہ بھی لگا رکھا تھا اور دیکھنے والے پہلی نظر میں کچھ اور ہی سمجھ گئے جیسا کہ ’طوفانی‘ نامی صارف نے لکھا ”ملالہ خلیفہ“

آصف مجید گجر سمجھے کہ شائد وہ شاپنگ کرنے جا رہی ہیں تاہم ان کا ہدف تنقید بھی ملالہ کا لباس ہی تھا۔ آصف نے لکھا ”ملالہ یوسف زئی لندن میں شاپنگ کرتے ہوئے۔ سوچو پاکستانیو۔۔۔ سب ٹوپی ڈرامہ چل رہا ہے۔“

MALALA YOUSAF ZAI LANDON MIEN SHOPING KRTY HUAY, SOCHO PAKISTANIYO , SB TOPI DRAMA CHAL RAHA HAI pic.twitter.com/tjCVKANlFM — Asif Majeed Gujjar (@AsifMajed) October 15, 2017

رانا انور نے تو صرف ایک جملے میں ہی طنز کے تیر برسا دئیے اور لکھا ”میں ہوں ملالہ“

i am Malala pic.twitter.com/nL1puj7l42 — Rana Anwar (@ranaanwar177) October 15, 2017

طلحہ منیر تو شائد کچھ زیادہ ہی برہم تھے جنہوں نے چند سال قبل ملالہ کیساتھ پیش آنے والے واقعے کو یاد کرواتے ہوئے لکھا ”ہیلو ملالہ۔۔۔! اگر آپ پاکستان میں خواتین کیلئے ایسی آزادی چاہتی ہیں، تو پھر طالبان نے آپ کو گولی مار کر بالکل ٹھیک کیا تھا۔“