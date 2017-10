عامر لیاقت نے نئے پروگرام کا اعلان کردیا ،پاکستانیوں کو کروڑ پتی بنانے کا خواب دکھا دیا

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن )معروف مذہبی سکالر اور میزبان عامر لیاقت کو پاکستانی چینلز پر طرح طرح کے پروگرام کرتے ہوئے سارے پاکستانیوں نے دیکھا ہے لیکن اب وہ پاکستان کا سب سے بڑا انعامی گیم شوشروع کرنے والے ہیں جس میں پاکستانیوں کو کروڑ پتی بننے کا موقع فراہم کیا جائے گا ۔تفصیل کے مطابق مختلف چینلز پر رمضان ٹرانسمیشن اور انعام گھر جیسے پروگرام کر کے عوام میں پذیرائی حاصل کرنے والے عامر لیاقت نے نجی نیوز چینل ”پاک نیوز“ پر بھارتی انعامی پروگرام ”کون بنے گا کروڑ پتی“کی طرز پر پروگرام کرنے کا اعلان کیا ہے جس کا نام ”کروڑ پتی گیم شو“رکھا گیا ہے ۔اس پروگرام میں میزبان عامر لیاقت پاکستانیوں سے سوالات کریں گے اور درست جواب کے بدلے پیسے دئیے جائیں گے ۔پروگرام کے پرومو میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ گیم شو میں پاکستانیوں کو رولز رائس کار ،لگژری گھر ،ہیرے کا سیٹ اور کروڑوں روپے دئیے جائیں گے ۔یہ پروگرام نجی نیوز چینل ”پاک نیوز “پر ہر ہفتے اور اتوار کی شام 7بجے دکھا یا جائے گا ۔مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ پر جب عامر لیاقت نے گیم شو کا پرومو شیئر کیا تو پاکستانیوں نے اپنی خوشی کا خوب اظہار کیا ۔

مزید خبریں :4 سال کا مفت اقامہ، سعودی عرب میں غیر ملکی ملازم نے سوشل میڈیا پر اپنے کفیل سے شرط جیت لی، کیا شرط لگائی تھی؟ جان کر آپ کو بھی ہنسی آجائے گی

Waiting Game show also game passes

Boht maza ayyy ga ab to.i am waiting for you aamir sahab

Mujy bass ap ka inta zaaar hota h screeen py

Allah aap ko zindagi dyyyyyy ameen