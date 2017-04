”اس کے بعد اچانک باتھ روم میں جبردست بھیڑ دیکھی گئی اور۔۔۔“ میٹرو سٹیشن پر لگے ٹی وی میں فحش ویڈیو چلنے کے بعد ٹوئٹر پر ہنسی کا طوفان آ گیا، لوگوں نے ایسے ایسے ٹویٹ کئے کہ آپ بھی ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو جائیں گے

نئی دہلی (ڈیلی پاکستان آن لائن) بھارتی دارلحکومت کے وسط میں واقعہ راجیو چوک میٹرو سٹیشن پر آنے والے مسافر اس وقت دنگ رہ گئے جب وہاں نصب ایک ایل ای ڈی پر فحش فلم چل پڑی۔ یہ ویڈیو تقریباً 10 منٹ تک چلتی رہی اور اس دوران وہاں موجود متعدد مسافروں نے اس کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر اپ لوڈ کر دی۔

میٹرو سٹیشن پر لگی ایل ای ڈی میں ایسی شرمناک ویڈیو چل گئی کہ خواتین منہ چھپانے لگیں، مرد حضرات کے بھی کان لال ہو گئے، ایسا کیا چل گیا؟ جان کر آپ کو بھی اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ ئے گا

یہ ویڈیو جیسے ہی سوشل میڈیا پر اپ لوڈ ہوئیں تو لوگوں نے دھڑا دھڑ شیئر کرنا شروع کر دی اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے سوشل میڈیا پر پھیل گئیں اور ہنسی کا ایک طوفان آ گیا۔ لوگوں نے اس معاملے پر ایسی اسی ٹویٹس کیں کہ جان کر آپ بھی ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو جائیں گے۔

ایک صارف نے ٹویٹ کیا کہ '' راجیو چوک میٹروسٹیشن پر لگی ایل ای ڈی پر فحش فلم چلا دی گئی، اب اگر اس سے بھی دہلی والوں کو پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کرنے پر آمادہ نہ کیا جا سکا تو پھر کسی طرح نہیں کیا جا سکتا۔''

Porn clip played on screens at Rajiv Chowk. Now if THIS doesn't get Delhiites to use public transport, nothing will https://t.co/VRaLAvAuMj