چند ماہ قبل اغوا ہونے والے بلاگر وقاص احمد گورائیہ تو آپ کو یاد ہوں گے اب ان کی بیگم کے ساتھ ایسا شرمناک کام کر دیا گیا کہ جان کر ہر پاکستانی کا چہرہ لال ہو جائے گا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )کچھ عرصہ قبل چار بلاگرز اچانک لاپتہ ہو گئے تھے جن کی تلاش کیلئے سیکیورٹی فورسز نے رات دن ایک کر دیئے تاہم ایک روز وہ اچانک اپنے اپنے گھر لوٹ آئے جن میں وقاص احمد گورائیہ نامی بلاگر بھی شامل تھا تاہم اب ان کے ساتھ انتہائی شرمناک ترین واقعہ پیش آ گیاہے ۔

تفصیلات کے مطابق وقاص احمد گورائیہ نے اپنے ٹویٹر اکاﺅنٹ پر پیغام جاری کیاہے کہ کچھ درندہ صفت افراد نے ان اہلیہ کی تصاویر فیس بک سے حاصل کیں اور انہیں فحش فلموں کی اداکارہ میاخلیفہ کے دھڑ پر لگا دیا اور اسے سوشل میڈیا پر ڈال دیا ۔احمد گورائیہ ٹویٹر پر اپنے پیغامات میں کہناتھا کہ یہ ساز ش بھارتی خفیہ ایجنسی راءکی ہو سکتی ہے ،ان کا کہناتھا کہ وہ ہمیشہ خواتین پر حملہ کرنے والوں کیخلاف آواز اٹھاتے رہے ہیں ۔ان کا کہناتھا کہ خواتین ہمیشہ سے ان کا ٹارگٹ رہی ہیں ۔

واضح رہے کہ احمد وقاص گورائیہ دیگر دیگر تین بلازگر ز کے ساتھ جنوری میں لاپتہ ہوئے تھے تاہم کچھ عرصہ بعد تمام کے تما م خود ہی اپنے گھر پہنچ گئے تھے ۔

These criminals have morphed images of my wife . Picked her photos from FB & pasted on Mia Khalifa's porn. Women are always their target. https://t.co/ijoPXI46aK